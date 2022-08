Djokovic anunció que no jugará el US Open

Después de consagrarse campeón en Wimbledon tras vencer a Nick Kyrgios en una final emocionante, mucho se especulaba sobre la presencia de Novak Djokovic en el último Grand Slam del año. Finalmente, el propio tenista decidió pronunciarse en sus redes sociales.

“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!”, sentenció el serbio.

Este es el segundo gran torneo que se pierde esta temporada el ex número uno del ranking de la ATP a raíz de su negativa a vacunarse contra el coronavirus. Anteriormente, Nole había protagonizado un desafortunado episodio cuando arribó a Melbourne para jugar el Abierto de Australia

En el breve comunicado que lanzó a través de su cuenta oficial de Twitter, el oriundo de Belgrado optó por no entrar en detalles ni explicar el motivo por el que no podrá viajar a la ciudad norteamericana. Cabe destacar que su ausencia no afectará a la disposición del calendario y tras su salida, su compatriota Miomir Kecmanovic se convertirá en cabeza de serie.

A comienzos de esta semana, el Abierto de Estados Unidos había publicado el cartel promocional del inicio del torneo con ocho estrellas y entre ellas ya no figuraba Novak Djokovic, mientras se mantenía en el aire su participación. En la imagen aparecían Rafael Nadal, el ruso Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Carlos Alcaráz, la polaca Iga Swiatek, Serena Williams, Emma Raducanu y la nipona Naomi Osaka.

El serbio de 35 años se consagró tres veces campeón en Nueva York y fue finalista el año pasado, duelo en el que cayó ante el ruso Medvedev por 6-4, 6-4 y 6-4.

Pese a figurar en la lista de inscritos previos, no contaba con el derecho a entrar a Estados Unidos debido a que las regulaciones locales prevén actualmente que los no ciudadanos y no residentes presenten prueba de vacunación al pasar el control de inmigración.

Además de no poder disputar este mismo año el Abierto de Australia por su negativa a vacunarse, Nole tampoco participó en la gira americana, tanto al comienzo de la campaña, en Indian Wells y en Miami, como en la de este verano, en Washington, Montreal y Cincinnati.

Anteriormente, el Abierto de Estados Unidos había informado que, por su parte, no les pedirá a los jugadores presentar certificados de vacunación, pero también destacó que iba a respetar las decisiones del Gobierno.

“Novak es un gran campeón y es una lástima que no pueda competir en el Abierto de Estados Unidos, al no poder acceder al país por el requisito de vacunación del Gobierno para los no ciudadanos. Estamos ansiosos por recibir a Novak en el Abierto de EEUU de 2023″, aseguró Stacey Allaster, directora del torneo, en un comunicado facilitado por la organización.

El torneo se disputará del 29 de agosto al 11 de septiembre, con el ruso Daniil Medvedev, como vigente campeón y número 1 del mundo.