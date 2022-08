Junta Escolar de Uvalde considera despedir al jefe de policía del distrito

El asediado jefe de policía escolar de Uvalde Pete Arredondo podría convertirse en el primer oficial en perder su trabajo por la vacilante respuesta durante la masacre de mayo en la Escuela Primaria Robb

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde se preparaba el miércoles para tomar una decisión sobre el futuro de Pete Arredondo, tres meses después de que un hombre armado matara a 19 niños y dos maestros en uno de los ataques a aulas más mortíferos en la historia de los Estados Unidos.

La reunión se produce a menos de dos semanas de que comience el nuevo año escolar en Uvalde.

Arredondo, quien ha estado en licencia administrativa desde junio, ha estado bajo el mayor escrutinio por sus ac-ciones durante la tragedia del 24 de mayo. La policía estatal y un informe de investigación condenatorio en julio criticaron al jefe de policía del distrito escolar de aproximadamente 4,000 estudiantes por no hacerse cargo de la escena, no irrumpir en el salón de clases antes y perder el tiempo buscando la llave de una puerta que probablemente no estaba cerrada con llave.

Noventa días después de la masacre, la ausencia de despidos ha frustrado a muchos residentes de Uvalde y ha amplificado las demandas de rendición de cuentas. Las investigaciones y las imágenes de la cámara corporal han puesto al descubierto cómo la policía acudió al lugar con escudos antibalas y rifles de alto poder en cuestión de minutos, pero esperó más de una hora antes de finalmente enfrentarse al atacante en un salón de clases de cuarto grado.

Los funcionarios de la escuela de Uvalde han estado bajo una creciente presión de las familias de las víctimas y miembros de la comunidad, muchos de los cuales han pedido el despido de Arredondo. El superintendente Hal Harrell se había inclinado primero para despedir a Arredondo en julio, pero pospuso la decisión por pedido del abogado del jefe de policía. Se sabe que solo otro oficial de policía en la escena, el teniente de policía de Uvalde Mariano Pargas, fue puesto en licencia desde el tiroteo.

Pargas era el jefe interino de la policía de la ciudad durante la masacre.