CUBA COMUNISTA: RADIOGRAFIA EN BLANCO Y NEGRO DE UN ESTADO FALLIDO

No tengo palabras para expresar lo que significa hoy ser un cubano; vivir en Cuba!.

Es el peor de los castigos,. No tenemos corriente la mayor parte del día! Se nos va el agua, no tenemos medicamentos, no hay comida, no hay alegría,. Se nos va lentamente la vida ahogados en la tierra que nos vio nacer y ahora nos ve morir por dentro; secos sin ilusiones ni razones. Ya se fueron los que podían, aquí quedan los pobres, los de a pie, los que no tienen el dinero para pagar su travesía, aquí quedan los olvidados, los renegados, los menos favorecidos. Mientras otros ya están en camino a nuevas oportunidades y libres de poder soñar y alcanzar otros horizontes; sí! libres de vivir por vez primera como un ser humano; aquí quedamos los olvidados, los de a pie! . Estamos agotados de tantas noches sin descanso, nuestros niños están condenados a vivir sin infancia , no tienen ya dulces, ni caramelos , este verano no hay caballitos, ni muñes en la TV, no hay playa, no hay combustible , no hay corriente, no hay vida y no hay gritos de felicidad y reencuentros de amigos y familiares este verano negro… Ya nadie sonríe, todos quieren irse! .

Por qué tenemos que seguir resistiendo mientras tú no buscas una solución?, Por qué nosotros tenemos que acortar nuestra calidad de vida, mientras la tuya no se afecta en nada?

Por qué yo no puedo ser libre de pensar que un cambio es lo que necesitamos? Y por qué si lo digo, me convierto en una opositora? Acaso Cuba merece morir de esta forma? A Cuba la están matando y todo el que apoye esta dictadura es tan asesino como ellos, están asesinando la vida de un pueblo, están acortando nuestros días, nuestra paz, nuestra horas están llenas de agonía, estrés, presión, cansancio, desolación, tristeza, desesperación, por qué Cuba? Por qué? Que hiciste para merecer este castigo? Que hicimos nosotros los cubanos,? . Mi gente, mis niños se están enfermando de Dengue, y no hay combustible para fumigar, .pero llama la atención que en la gran tragedia en la base de supertanqueros en Matanzas desde el 6 de Agosto de 2022 se estén quemando más de 70 mil metros cúbicos de combustible y digan que no había para hacer una campaña de fumigación masiva .. Eso DUELE..

No hay suficientes medicamentos para aliviar los males de los enfermos, muchos perderán la batalla en manos de un sistema médico colapsado, y cansado; porque los que están allí no son robots, son seres humanos también, sufriendo las mismas carencias y el mismo estrés; sumándose el tener que dar la cara a un pueblo enfermo y tener que explicar que no hay medicamento, que no hay gasa, ni yeso, ni anestesia,ni reactivos para exámenes complementarios, la mayoría de los equipos de los medios diagnósticos están rotos, obsoletos o reparados con retazos y toda esa frustración e impotencia la recibe el médico, quien en realidad es el único que hace algo por ayudar a la gente con los pocos recursos, inventando, haciendo malabares con tu vida, su conocimiento y lo que encuentre. ESO DUELE

Ya basta de todo este calvario !! Ya basta de tantas promesas vacías y llenas de mentiras! Ya basta de reírse de Cuba! Somos gente buena, somos gente inteligente, los cubanos somos grandes, alegres y soñadores, merecemos vivir con tranquilidad y prosperidad!!. Ya mi Cuba no es la misma de tardes llenas de jóvenes jugando fútbol o pelota en cualquier esquina; ni la misma de partidos de dominos en las noches de cualquier barrio!! Ya basta de matar la ilusión de un pueblo que tiene derecho de vivir y luchar!! Ya basta de esta vida precaria que nos obligan a vivir, para poder mantener el lujo desmedido de las suyas! . Yo quiero vivir, yo quiero poder dormir tranquila, sin calor, sin mosquitos, sin efermarse mi niña , mi familia, mi gente por esas mismas picaduras; sin ver a mi niña sudar, poder darle un caramelo, un chocolate !ESO DUELE

Salir de compras y encontrarlo todo, sin necesidad de inmensas colas y acaparamientos; yo quiero vivir de mi moneda, poder salir y que mi dinero alcance para un restaurante, para un paseo, para un gusto y por qué no un lujo… que alcance mi dinero para todo!!. Yo quiero vivir con dignidad y que nadie decida por mí; que comer, cuántas horas dormir, que debo pensar y creer!! Yo quiero ser libre !! Yo quiero a mi Cuba libre y mi gente libre!

