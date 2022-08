CARTA ABIERTA A UNA AMIGA – Antonio Calatayud

Hola.Buenos días..Que sean dichosas y gloriosas para ti las mañanas, las tardes y las noches.

El sol siempre sale.

Ante la fuerza incontrastable de Dios y de la luz las tinieblas del alma y las sombras de la noche huyen y se diluyen, creando así el milagro de una nueva aurora, de un nuevo amanecer para el mundo.

La esperanza y la fe son consustanciales a la vida misma. Son como genes que Dios nos puso a todos en el momento mismo en que creo al Hombre.

Tu destino está escrito. El de los grandes. Eso te obliga, dolor y gloria, a ser tu y ser muchas tú.

A andar por caminos difíciles. A soñar despierta. A transitar en planos diversos, mundos paralelos, senderos que se bifurcan.

A subirte a los más elevados picos…y a casi alcanzar con las manos las estrellas.

Es tu destino, por más que quieras negarlo, cambiarlo, disfrazarlo.

Nunca serias tú si te traicionas a ti mismo, si renuncias a ser quién eres.

No te opaques, brilla. Imponte. Prográmate.

Haz como el águila que se va a su nido o a la montaña y se despluma pero no se desploma.

Se habla de los años perdidos de Jesus. Entre los años de su niñez y ya cuando fue adulto la Historia no recoge los detalles todos de su vida.

Estaba preparándose. Ya no sería más el carpintero sino el albañil, el constructor de un nuevo mundo, el Mesías que nos venia a salvar a todos.

Cuando tuvo que estar solo se fue al Monte de los Olivos. Allí habló con su Padre y consigo mismo. Un diálogo divino.

De allí salió empoderado, a cumplir su destino, a reescribir el libro de la vida, las páginas de la Historia.

No desfallezcas, no te auto-derrotes, no te rindas. Tú eres fiera, brava, única. Mira hacia adelante y camina, pelea, vence. El futuro es tuyo…y el amor y la victoria también. .

Los grandes protagonistas cuando se caen se levantan.

No renuncies a nada ni a nadie que te sea propio y vital. Sé avara con la vida. Pídelo todo. Conquístalo todo.

Sé otra vez tú, pero renovada y victoriosa como el águila.

Sé fuerte como el acero, suave como la seda, blanca como el mármol, delicada como el beso de la brisa, pura como la sonrisa de un niño.

Sé madre, sé hija, sé novia, sé amiga, sé amante y compañera.

Sé luz y fuego, antorcha y espuela.

Que tu huella no se borre del camino, que tu ejemplo no se olvide con el tiempo.

Escríbelo con amor, con la sangre de tu sangre y el fuego de tu corazón.