Pablo Montero compareció ante la Fiscalía de Coahuila tras su presunta agresión a una reportera

Tras el escándalo que se desató hace unos días por la agresión que Pablo Montero habría cometido en contra de una reportera de Ventaneando al incomodarse por una pregunta relacionada con los rumores sobre su supuesto alcoholismo, el artista de 47 años compareció ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila por la denuncia que la periodista en cuestión interpuso en su contra por todo lo ocurrido.

Fue el propio intérprete quien recurrió a sus historias de Instagram para compartir un comunicado de prensa donde confesó que se presentó por voluntad propia ante las autoridades correspondientes para hacer frente a los señalamientos en su contra por parte de una colaboradora del programa encabezado por Pati Chapoy.

“Deseo comentar que atento a la responsabilidad que me rige, decidí acudir de manera voluntaria, presentándome como cualquier ciudadano responsable ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con el deber de cumplir y atender a la denuncia interpuesta por una periodista, misma que había sido presentada en contra de mi persona”, comenzó.

El protagonista de El Último Rey: El Hijo del Pueblo aprovechó para extender un agradecimiento a quienes lo atendieron durante el proceso y compartió que como solución del daño propuso un acuerdo reparatorio, sin embargo, no reveló si consistirá en una cantidad monetaria, una disculpa pública o ambas, aunque cabe recordar que ya lamentó lo ocurrido ante los micrófonos de Ventaneando y Venga la Alegría.

Mi voluntad la cual es someterme a un Acuerdo Reparatorio en presencia de mi Defensora Particular, esto a favor de la denunciante un acuerdo reparatorio del cual me reservo su posible contenido y términos. Por lo anterior, deseo aclarar, pero sobre todo asegurar, que cumpliré cabalmente todo lo convenido en dicho acuerdo.

“Puedo asegurar que como ciudadano y sobre todo como caballero responsable, cumpliré con todos y cada uno de los puntos convenidos. Reitero una disculpa a la reportera Italia Carolina Sanjuanero Herrera. Agradezco a todos los medios el apoyo que siempre me han brindado ”, concluyó.

Hasta el momento se desconoce si la colaboradora de Ventaneando aceptó el acuerdo, pero se espera que en las próximas horas se brinde más información.

¿Qué ocurrió entre Pablo Montero y la reportera?

De acuerdo con una entrevista que el cantante cedió para TV Notas, todo ocurrió durante un encuentro con distintos medios, donde la reportera lanzó una pregunta cuya intención, desde su perspectiva, era “buscar la nota amarilla”.

Tal y como se ve en el video, yo estuve amable hasta el final y sí, me molesté porque la traté bien y le pedí de favor que ya había terminado la rueda de prensa. Y después pasó lo que vieron en el video. Pero jamás hubo una agresión física de mi parte hacia la reportera. Yo nunca la golpeé.

Comentó que en el video que se viralizó se puede apreciar que a Carolina se le cae el micrófono tras pedirle que lo apagara, pero ella seguía insistiendo en hablar sobre sus problemas con bebidas alcohólicas: “Después yo me tuve que ir y (los de) seguridad se encargaron de sacarlos por su actitud.

Pero eso no fue todo, después sostuvo una llamada telefónica con Venga la Alegría para reiterar que parte de su disgusto fue que estaba en compañía de un menor de edad, por lo que no creía prudente hablar sobre esos temas en su presencia y se disculpó con la periodista.

“Yo estaba con un niño que es mi ahijado y la verdad es que no me pareció prudente que me hiciera esa pregunta en ese momento en el que estaba un niño a mi lado”, comentó.

Quiero ofrecerle una disculpa a la reportera y a su compañero luego del comportamiento que tuve con ellos no fue correcto.