Hermanos Gutiérrez Lanzan Un Nuevo Sencillo con Dan Auerbach “Tres Hermanos”

Titulado El Bueno Y El Malo, el nuevo disco de los hermanos saldrá a la venta el 28 de octubre de 2022 a través de Easy Eye Sound, el aclamado sello que fundó y dirige Auerbach. Oprime AQUÍ para escuchar el impresionante y conmovedor primer sencillo y el tema que da nombre al álbum.

El lanzamiento de “Tres Hermanos” se estrena después de que el dúo agotara las entradas en el Bowery Ballroom de Nueva York, Hollywood Forever Masonic Lodge de Los Ángeles y su presentación en el Newport Folk Festival. El dúo también abrirá para Jason Isbell en Nashville en el legendario Ryman en octubre.

“Cuando Alejando y yo tocamos juntos es como si estuviéramos manejando un coche,” dice Estevan Gutiérrez. “Es como si hiciéramos un viaje por carretera. A veces estamos manejando por un desierto. A veces estamos manejando por la costa. Pero siempre estamos en la naturaleza, mirando los paisajes más bellos, amaneceres y atardeceres.” La música que estos dos hermanos evoca extensas llanuras y ásperos páramos, saguaros y olas, spaghetti westerns y los sonidos de las películas de Morricone, Lynch y Jarmusch. Con sus guitarras viajan por paisajes embrujados por vaqueros, cancioneros, viajeros, fugitivos, seres queridos y familia — y cualquier fantasma que sus oyentes traen a la música.

El Bueno y El Malo es el viaje más épico de los Hermanos Gutiérrez hasta la fecha: trabajando con Dan Auerbach en el estudio de Easy Eye Sound en Nashville, han compuesto 10 composiciones vividas que dan luz a su estilo de tocar la guitarra donde el ritmo de un hermano y las melodías del otro se combinan hasta que se convierten inextricable. Juntas generan lo que Estevan llama una energía más profunda y oscura definida por arreglos complejos, tocados sofisticados y lo más importante, su relación.

Desde hace unos años antes, Hermanos Gutiérrez empezaron a sacar música independiente, que ganó mucho reconocimiento en 2020. “Mi hermano y yo” dice Estevan, “lo hicimos todo nosotros mismos: toda la música, hasta el arte. Pero durante Covid, nuestra música fue escuchada por todo el mundo,” especialmente su álbum de 2020, Hijos del Sol. Será que el público estaba buscando un escape de sus preocupaciones o querían viajar a nuevos paisajes sin salir de sus casas, la música de los Hermanos Gutiérrez se difundió de boca a boca, hasta llegar a Auerbach. Después de una conversación de solo veinte minutos firmaron con Easy Eye Records de Auerbach y empezaron a escribir canciones para su nuevo álbum.

Unos meses más tarde en el estudio Easy Eye Sound, El Bueno Y El Malo se grabó rápido y orgánicamente a pesar de ser la primera vez que se reunían con Auerbach en persona. Trabajaron muy cerca desarrollando las canciones que habían traído de Suiza y permaneciendo abiertos a cualquier idea nueva. El Bueno Y El Malo amplia suavemente su sonido, conservando la fundación mientras agrega tambores, castañuelas, cuerdas y congas. Las adiciones son más que sutiles; son subliminales. Enfocan la atención en las dos figuras principales y la interacción intrincada, casi telepática de sus instrumentos. En lo que quizás sea la adición más significativa a su sonido de dos guitarras, su productor Dan Auerbach, tocó en una canción. Mientras los hermanos batallaban con un arreglo, Auerbach sugirió una idea para una melodía, y hasta conecto la guitarra y la toco para ellos. Les encantó tanto que lo invitaron a grabarla para ellos. Le dieron el nombre, “Tres Hermanos” al tema en honor de Auerbach.

El título del álbum es, por supuesto, una referencia al legendario spaghetti western de Sergio Leone de 1966 The Good, the Bad, and the Ugly y especialmente a su partitura de Ennio Morricone. Pero la frase tiene un significado más profundo: “Pensamos que todo el mundo tiene un lado bueno y un lado malo”, dice Estevan. “Es cada persona, cada momento, cada situación. Todo el mundo tiene estas dos caras”. No es una idea cínica, sino una que celebra las profundidades y dualidades de la humanidad, y la música, incluso la música que no incluye voces ni letras es el vehículo perfecto para explorar esas grandes ideas.