Conoce al equipo detrás de la película de horror de Sony Pictures: The Invitation

A lo largo de los años, hemos visto el progreso de la industria del entretenimiento para poner personajes femeninos fuertes al frente de sus narrativas. A medida que los medios continúan afectando la forma en que la sociedad se ve a sí misma, la representación de valientes voces femeninas en la pantalla grande está ganando terreno a medida que el mundo se da cuenta de que las mujeres no deben ser vistas solo como damiselas en apuros, sino que pueden luchar, defenderse, ser villanas, y más. La representación está aumentando lentamente, pero constantemente en los diferentes géneros del cine, incluidos los de acción, suspenso y terror. El 26 de agosto llegará a la pantalla grande THE INVITATION de Sony Pictures, la última película de misterio y terror de Sony con Jessica M. Thompson como directora, Blair Butler como guionista y Nathalie Emmanuel como “Evie”, la audaz y atrevida protagonista de la película.

La misteriosa y oscura película sigue la historia de Evie (Nathalie Emmanuel), que siente curiosidad por hacerse una prueba de ADN después de la muerte de su madre, la cual la dejó sola sin familiares conocidos. A través de la prueba de ADN, Evie descubre a un primo perdido del cual nunca supo su existencia y es invitada a una lujosa boda en la campiña inglesa. Aunque primero fue seducida por un aristócrata muy atractivo, pronto descubre que está atrapada en una pesadilla y que tendrá que hacer todo lo que esté a su alcance para sobrevivir a los retorcidos secretos de la historia de su extensa familia y sus misteriosas intenciones.

Aunque el género de terror ha sido típicamente dominado por hombres, el poderoso grupo creativo de casi todas las mujeres que participan en esta película aporta una nueva capa y perspectiva al incorporar un personaje femenino fuerte y subvertir temas típicamente asociados con las mujeres, como el romance y las bodas. Conoce a continuación a las mujeres que están detrás de The Invitation de Sony Pictures.

Jessica M. Thompson – Directora: Jessica, nacida en Sydney, Australia, es una cineasta nominada al Emmy que hizo su debut como guionista y directora con The Light of the Moon, una película que se convirtió en ganadora del Audience Award a la mejor película narrativa en el Festival de Cine SXSW en Austin, Texas. En 2021, Thompson dirigió su segundo largometraje The Invitation y, con su fascinación por el género de terror, Jessica se asoció con otras creativas Blair Butler (guionista), Autumn Eakin (directora de fotografía), Felicity Abbott (diseñadora de producción), Danielle Knox (diseñadora de vestuario) y Dara Taylor (compositora) para crear un proyecto lleno de suspenso.

Blair Butler – Guionista: Escritora nacida en Kansas, Blair Butler, da vida al guión de la historia, que se basa vagamente en la historia de Drácula. Blair comenzó la elaboración de esta misteriosa trama y unió fuerzas con la directora Jessica Thompson para crear un poderoso dúo exclusivamente femenino. Con experiencia previa en el género, habiendo escrito películas de terror como HellFest y Polaroid, utiliza la historia de Drácula como inspiración para crear una historia llena de personajes fuertes, engaños y desesperación que no querrás perderte.

Nathalie Emmanuel – “Evie”: Nacida en el Reino Unido, Emmanuel es una actriz nominada al Emmy que es mejor conocida por su destacada actuación como Missandei en la serie de HBO aclamada por la crítica Game of Thrones. Notablemente, Emmanuel protagonizó Die Hart de Quibi, junto a Kevin Hart y John Travolta. Esta vez, ella está de vuelta en la pantalla grande para interpretar el papel de Evie, una mujer que debido a la curiosidad y la abrumadora sensación de soledad, se ve envuelta en una pesadilla de supervivencia mientras descubre los extraños secretos y las intenciones perturbadoras detrás de la generosidad de su recién encontrada familia. Pesadillas, fantasía, romance y terror son las dualidades que una mujer poderosa como Evie puede enfrentar en circunstancias misteriosas y desconocidas por las que la vida la ha puesto.