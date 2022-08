Artemis I: todo listo para el lanzamiento del primer cohete

El Sistema de Lanzamiento Espacial sigue en camino a enviar la nave espacial Orión a la Luna entre el lunes 29 de Agosto y el 5 de septiembre. Varios latinos están involucrados en la misión

La NASA lanzará la misión Artemis I con la que buscará que el hombre regrese a la Luna y que una mujer lo pise por primera vez. El objetivo de Artemis I es probar el cohete SLS (por Space Launch System) y la cápsula Orion, ubicada en su parte superior, para asegurarse de que puedan transportar una tripulación de forma segura a la Luna.

Aunque por ahora el viaje Artemis I no será tripulado por humanos y en su lugar se enviarán a tres maniquíes: Helga, Zohar y Moonikin, que cuentan con sensores para medir la radiación a la que estaría expuesta una tripulación, esto no quiere decir que latinos no estén involucrados en esta misión.

Latinos involucrados en Artemis I

Diana Trujillo

Originaria de Colombia, fue nombrada en junio como una de las directoras de vuelo de la NASA. Diana se unió a la agencia en el 2008 y desde entonces ha tenido la oportunidad de colaborar en diferentes misiones, por ejemplo, en el 2020 en Perseverance y este año lo hará en Artemis I.

“Hablar de que vamos a llevar a la primera mujer a la superficie de la Luna, y voy a poder contribuir, así sea poquito, en esa idea, en esa meta, como mujer latina me hace sentir extremadamente feliz”, dijo.

José Marcos Flores

Otro latino que está involucrado en la misión Artemis I es José Marcos Flores, quien es originario de Puerto Rico y comenzó a trabajar en la Nasa en el 2009 como ingeniero de sistemas. Desde el 2018 tiene el puesto de director de vuelo.

“(Sentimos) muchísimas emociones, un poco de ansiedad, pero estamos muy listos para lanzar la misión por fin. Han sido muchos años de preparación. Estamos todos muy pendientes de lo que está pasando, estamos pendientes de que el vehículo salga a la torre de lanzamiento”, dijo.

Astronautas latinos podrían viajar a la Luna en 2024

Artemis I será una misión no tripulada, pero se espera que en el 2024 la NASA prepare Artemis II, una expedición que sí llevará humanos a la Luna y con la que se espera llegue por primera vez una mujer y un hombre de color al satélite. Y aunque aún falta tiempo para que esto suceda, ya se tiene en la mira a algunos posibles astronautas que podrían pisar la Luna, entre ellos Francisco Frank Rubio, hijo de salvadoreños y nacido en Estados Unidos.

También podría viajar a la Luna a Joseph Acaba, de origen puertorriqueño, aunque nació y creció en Estados Unidos. El astronauta se unió a la NASA en el 2004 y en el 2012 recibió la medalla de Servicios Distinguidos. Ha viajado tres veces a la Estación Espacial Internacional.

Rubio y Acaba forman parte de un grupo de 18 astronautas, nueve hombres y nueve mujeres, que fueron escogidos por la NASA y son candidatos a formar parte de las próximas misiones: Artemis II y III.