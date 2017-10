Ya se Sabe Cuándo se Extinguirá la Raza Humana

¿Cuándo se extinguirá la especie humana? Las teorías son diversas al res-pecto. Quizás una de las más sólidas es la que propuso el astrofísico, Ro-bert Gott, cuyos números oscilan en una enorme franja comprendida entre 5,100 y 7.8 millones de años. Afirmó que hay un 95 por ciento de probabilidades de que la extinción humana suceda en ese periodo de tiempo. Sus cálculos parecen demasiado amplios, sin embargo, este refutado científico demostró que el ‘método Copérnico’ funcionó en otras aplicaciones algo más livianas.

Tal principio, también denominado de ‘mediocridad’, sugiere que no somos el centro del Universo y que el ser humano no es tan especial como piensa. Las predicciones de Gott en otros ámbitos fueron de lo más acertadas. En 1969, indicó que había un 75 por ciento de posibilidades de que el Muro de Berlín no estuviera en pie en 1993. Éste cayó en 1989. Otro de los éxitos estadistas de Gott fue su predicción sobre el tiempo que permanecerían en cartel 44 espectáculos de Broadway, Nueva York. Acertó en un 95 por ciento de las ocasiones.

De esta forma, el astrofísico se aventuró a aplicar su fórmula para estimar cuál será la supervivencia de la Humanidad, una teoría que publicó en la revista Nature.

El que tenga o no razón será algo que probablemente nunca sepamos, a no ser, claro está, que la propia especie humana se empeñe en adelantar sus previsiones.

El Boletín de Científicos Atómicos avisó recientemente que se viven tiempos de inestabilidad en la raza humana, y somos nosotros mismos los culpables. La amenaza nuclear y los efectos del cambio climático son las amenazas que podrían extinguir la raza humana.

“La inacción y las malas políticas continúan inundando a las personas a lo largo de la Tierra”, sostuvieron los científicos.

Cada día presenciamos todo tipo de desastres. Desde huracanes y terremotos, hasta la amenaza nuclear o incluso acciones como guerras o masacres como la sucedida en Las Vegas la semana pasada. Es por ello que la formulación de la pregunta sobre cuánto tiempo le quedará a la Humanidad es legítima.

Gott piensa que nuestro periplo es finito y que deberíamos hacer todo lo posible por colonizar otros planetas, como Marte, para la supervivencia de la especie humana. Su teoría tras aplicar la fórmula estadista copernicana es la siguiente.

“Llevamos 56 años de carrera espacial. Si no somos especiales, habría un 50 por ciento de posibilidades de que estemos en la segunda mitad de esta carrera espacial y que lo que nos queda son menos de 48 años”, (para colonizar otros Planetas).

Esta afirmación la formuló hace varios años y con ella lo que quiere dejar claro es que la colonización espacial es una oportunidad que hay que aprovechar para salvar a la raza humana.

“Si dejamos escapar esta oportunidad estaremos obligados a permanecer en la Tierra y eso significará nuestra extinción”, agregó.

Varias teorías refutan la visión catastrófica de Gott, sin embargo, a pesar de que fueron pronunciadas en la década de los años noventa, la coyuntura actual le está dando algo de razón.