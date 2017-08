Tweet on Twitter

Basada en el best-seller del New York Times, WONDER cuenta la inspiradora y conmovedora historia de August Pullman. Nacido con malformaciones faciales que, hasta ahora, han evitado que asista a una escuela regular, Auggie se convierte en el héroe menos pensado cuando comienza quinto grado. De la misma manera en que lo ha hecho su familia, sus nuevos compañeros de clase, y la comunidad en general al tratar de aceptar de que deben darle compasión y aceptación, el extraordinario periplo de Auggie los unirá a a todos y demostrará que uno no puede ser uno más cuando ha nacido para destacarse.

Lionsgate presenta, en asociación con Walden Media y Participant Media, una producción de Mandeville Films y Lionsgate.