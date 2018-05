WhatsApp Evitará que el Usuario sea Añadido en Grupos que no Quiere

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Entre las cientos de veces que revisas tu WhatsApp al día, seguramente hay conversaciones de personas “molestas” o indeseadas e incluso de grupos que tienes silenciados por un año, pero que envían mensajes obs-cenos u ofensivos con regularidad.

No sé si esto les ha sucedido alguna vez, pero de vez en cuando se reciben mensajes de personas que jamás ha agregado a su lista de contactos.

Para esto, la actualización 2.17.227 tendrá la opción de denunciar como spam a grupos y personas.

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp ha informado de que “protegerá” al usuario para que no le pue-dan añadir repetidamente en grupos de los que previamente ha salido, como parte de las nuevas funciones que ha incorporado para este tipo de chats.

Otra de las mejoras introducidas para sus grupos, que estarán disponibles tanto para usuario de Android como iOS, es que cuando una persona se una al grupo la descripción para escribir sobre el tema, las normas o cualquier otra nota importante aparecerá en la parte superior del chat.

En los ajustes de grupos, se verá un control que permitirá restringir quién pue-de cambiar el nombre, icono y descripción del grupo, tal como informa en su blog la plataforma.

Además cuando se permanezca un tiempo sin abrir el chat de grupo, se podrán ver rápidamente los mensajes en los que te mencionaron o respondieron tocando el nuevo botón @ en la esquina inferior derecha.

Se podrá encontrar quién forma parte del grupo desde la pantalla “info” del grupo, los administradores tendrán capa-cidad para eliminar permisos de otros participantes y los creadores de los grupos no podrán ser eliminados.