Walmart Tiene Muchas Ofertas Para que Usted Ahorre en el ‘Viernes Negro’

Las ofertas empiezan en Walmart.com a las 12:01 a.m. ET de la mañana del Día de Acción de Gracias, el evento en las tiendas a las 6:00 p.m. tiempo local

Esta es la época de las fiestas decembrinas, y Walmart se está preparando para una celebración del Viernes Negro increíble. El minorista ofrecerá los artículos y las marcas que los clientes quieren – desde Televisiones Inteligentes Samsung y las consolas de juego más buscadas, hasta los juguetes más populares y artículos de cocina Pioneer Woman – a los mejores precios de la temporada y con más disponibilidad.

Walmart iniciará las ofertas del Viernes Negro en Walmart.com a las 12:01 a.m. ET la mañana del Día de Acción de Gracias (nov. 23). La mayoría de las ofertas de Viernes Negro de las tiendas Walmart, además de otras grandes ofertas, estarán disponibles en Walmart.com El evento en tiendas empieza a las 6:00 p.m. tiempo local el Día de Acción de Gracias. Walmart estará abierto todo el día festivo Día de Acción de Gracias.

“Sólo hay un lugar para realizar compras este Viernes Negro – Walmart,” dijo Steve Bratspies, Gerente General de Mercancía, Walmart U.S. “Ya sea que un cliente compre con nosotros en la tienda o en línea, sabemos exactamente qué estarán comprando y lo tendremos.

Visitamos el Walmart Supercenter de 111 Yale St. donde el mánager Ryan Pollack y el asistente Dalmacio Tejeda nos hablaron de los especiales y mostraron parte del inventario de artículos que tienen para sorprender a los clientes en este Viernes Negro. El Walmart Supercenter de Yale estará abierto las 24 horas del día para su comodidad.

Con surtido de artículos populares y a los mejores precios y en mayores cantidades que la competencia, Walmart está listo para ayudar a los clientes a hacer de su Viernes Negro un éxito.

Para facilitar que los clientes salgan de su tienda Walmart con todas las ofertas de Viernes Negro que están buscando, el minorista tendrá algo para todos – desde películas de $1.96 hasta un Televisor Samsung Inteligente Curva 4K Class de 65 pulgadas a $998. Este año, está surtido con cientos de ofertas y más disponibilidad en estos artículos que nunca antes. Con casi 10 millones de juguetes, más de 25 millones de vídeos en DVD y Blu-ray, y suficientes pijamas y ropa para niños. Los clientes pueden confiar que en Walmart, obtendrán esa gran oferta de Viernes Negro que están buscando. Aparatos para Hogares Inteligentes como el Google Home Mini por $29 ($20 de ahorro) con una oferta de compra de $25, un Sistema de Seguridad Night Owl con 4-Camera HD por $150 (oferta especial) y un Sistema de Wi-Fi Netgear Orbi AC2200 Tri-Band Whole Home por $199 ($80 de ahorro) entre otros.

Una experiencia fácil y divertida

Cuando el reloj marque las 6:00 p.m. tiempo local, los asociados y los clientes darán comienzo al evento de compras más grande de la temporada. Este año, Walmart está ayudando a los clientes a ahorrar tiempo cuando compran, introduciendo códigos de color por departamento en las tiendas. Los departamentos clave, como electrónicos, juguetes, hogar, ropa y accesorios estarán codificados por color en la circular del evento de Viernes Negro y en los populares mapas de tienda Walmart, disponibles en la aplicación de Walmart desde el 14 de noviembre y en las tiendas la noche del evento, haciendo visualmente más fácil que los clientes se dirijan hacia las ofertas. Los clientes pueden guiarse por los globos, las seña-lizaciones y los asociados con el color de chaleco del código de lo que estén buscando.

