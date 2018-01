Vídeos: Piloto que se Rebeló Contra Maduro, Quería Negociar su Entrega

Tweet on Twitter

Share on Facebook

500 hombres, 15 granadas y 20 cohetes: el poder de fuego que usó Maduro para “abatir” al piloto rebelde Óscar Pérez y su grupo

Nueve horas duró la operación en la que fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales al servicio del gobierno mataron al expolicía alzado contra el gobierno, pese a su intento de entregarse.

El presidente venezolano Nicolás Maduro empleó todo el poder de fuego disponible para acabar esta semana con el piloto rebelde Óscar Pérez y su grupo, que desde junio pasado llamaron a derrocar al gobierno, pese a la disposición manifestada por los alzados de negociar su entrega a cambio de que se les mantuviera con vida.

En la operación, que resultó en la muerte de Pérez y seis de sus compañeros, partici-paron unos 500 efectivos de cuerpos policiales y militares: de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), además de grupos parapoliciales al servicio del gobierno (conocidos en Venezuela como “colectivos”), según revelaron fuentes policiales venezolanas a Univision Noticias.

Los funcionarios, equipados con armas de guerra, cercaron la casa donde se escondía el exinspector de la Policía Técnica Judicial, ubicada en el kilómetro 16 de la parroquia El Junquito, una zona rural ubicada a unos 25 kilómetros al oeste de la capital. Llevaban fusiles, granadas, un tanque del Ejército, un par de vehículos blindados y hasta un helicóptero de la Policía Nacional Bolivariana, que sobrevoló la casa. La zona fue acordonada en unos 15 kilómetros a la redonda para impedir el paso de peatones y periodistas.

Un nuevo vídeo divulgado este miércoles muestra cómo el piloto venezolano Oscar Pérez, estaba negociando con los policías una posible entrega. Las imágenes podrían confirmar lo que los grupos de derechos humanos están calificando de “ejecución extrajudicial”. El diputado opositor Winston Flo-res declaró que el gobierno “no ha querido entregar el informe de la autopsia”. “Hubo un ajusticiamiento extrajudicial y queremos comprobarlo”, aseguró.

La exfiscal general Luisa Ortega Díaz, chavista que rompió con Maduro y huyó a Colombia tras ser destituida el año pasado, calificó el hecho como una “ejecución extrajudicial”.

Los familiares exigen que les

entreguen los cuerpos

Entre las denuncias de “ejecución extrajudicial”, familiares y grupos de derechos humanos exigían la entrega de los cuerpos de los siete rebeldes abatidos en un operativo de seguridad.

“Les exijo que por favor me permitan, con todo el dolor que tengo en mi alma, que mi hijo sea reconocido, si de verdad está en la morgue”, clamó la madre, Aminta Pérez, en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter de la esposa del piloto, Dana Vivas.

De luto, llevándose la mano a la frente por el agobio, la mamá de Pérez, quien vive en México con Vivas y los tres niños de la pareja, dijo querer “recuperarlo para darle cristiana sepultura”. “Si no lo permiten para mí está vivo”, agregó.

Militares y policías mantenían cerrado el acceso a la Morgue de Bello Monte, principal de Caracas (sureste). A Aura Pérez, tía del piloto, le permitieron ingresar: “Vine a reco-nocer el cuerpo de mi sobrino y exigir que me lo entreguen. Lo enterraremos aquí en Caracas, donde nació”, declaró.

Parientes de los otros muertos también llegaron.