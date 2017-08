VEREMOS QUE PASA EN COREA DEL NORTE

Por Emilio Martínez Paula

Si los Estados Unidos inicia la guerra en Corea del Norte, teniendo el mayor cuidado de no lastimar a los civiles, que no sean tan ingenuos como para creer que debajo de los escombros de los cuarteles van a encontrar el cuerpo de Kim Jong-un, pues este sujeto posiblemente esté escondido en algún lugar, esperando alguna oportunidad para poder darse a conocer y si es posible tomar el poder de nuevo. Es conveniente hacer un repaso de su pasado inmediato para no olvidar que es un sujeto de instintos crueles y despiadado. A su tío, hermano de la autora de sus días, alegando que era un hombre que le gustaba el dinero y las mujeres lo encerró en una habitación, durante una semana sin darle alimentos, y luego le echó una manada de perros hambrientos que lo devoraron despiadadamente. Al jefe de su ejército que se quedó medio dormido durante una reunión lo mandó a fusilar de la menara más cruel posible, lo amarraron a un árbol y lo destrozaron de un cañonazo. A su medio hermano lo asesinó en forma un tanto misteriosa, contrató a dos muchachas para que le rosearan la cara con unos polvos misteriosos que le causaron la muerte instantáneamente; por cierto que sobre estos polvos un tato mortales como mágicos, se ha esparcido el misterio y los secretos.

Posiblemente este fulano Kim Jong-un esté escondido a buen recaudo en algún lugar esperando una oportunidad para darse a conocer y tratar de buscar el poder de nuevo, lo que dudamos

Así mismo hay que hacer una búsqueda incesante para recuperar las armas que este sujeto debe haber escondido en algún bien secreto e iniciar una cuidadosa investigación quién o quiénes han armado hasta los dientes a este peligroso sujeto.

También hay que pensar en la posibilidad que China mande tropas secretamente para apoyar a Corea del Norte, aunque saben que tienen la pelea perdida, pero es una forma de combatir, silenciosamente, a Estados Unidos. Total cuando los chinos mueren en combate no se preocupan ni de darle sepultura. Los dejan que se pudran bajo el sol.

En cambio cuando un soldado estadounidense muere en combate, recibe honores y sus hijos y esposas reciben ayuda financiera y honores.