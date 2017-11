Venezuela Entra en Cese de Pagos, Sumiéndose más en la Crisis

Venezuela, una nación en espiral hacia una crisis humanitaria, falló en pagar su deuda, y pronto podría enfrentar consecuencias nefastas.

El país suramericano dejó de pagar su deuda, según un comunicado emitido esta semana por S & P Global Ratings. La agencia dijo que el período de gracia de 30 días había expirado para un pago que vencía en octubre.

Un incumplimiento de la deuda corre el riesgo de desencadenar una serie de eventos peligrosos que podrían agravar la escasez de alimentos y médicos en Venezuela.

Si suficientes tenedores de un bono en particular exigen un reembolso total e inmediato, puede incitar a los inversores de todos los bonos venezolanos a exigir lo mismo. Dado que Venezuela no tiene el dinero para pagar a todos sus tenedores de bonos en este momento, los inversionistas tendrían derecho a apoderarse de los activos del país, principalmente barriles de petróleo, fuera de sus fronteras.

Venezuela no tiene otros ingresos significativos más que el petróleo que vende en el exterior. El Gobierno, mientras tanto, ha fallado durante años en proveer suficientes alimentos y medicinas para sus ciudadanos. Como resultado, los venezolanos esperan horas en fila para comprar comida y mueren en hospitales que carecen de recursos básicos.

Si los inversores se apoderan de los envíos de petróleo del país, la escasez de alimentos y médicos empeoraría rápidamente.

“Entonces será un pandemónium”, dice Fernando Freijedo, analista de Economist Intelligence Unit, una firma de investigación. “La crisis humanitaria ya es bastante grave … no nos podemos imaginar lo que pasará después”.

No está claro de inmediato qué pasos tomarán los bonistas. Argentina pasó por un incumplimiento de pagos vagamente similar, y los tenedores de bonos pelearon con el Gobierno por cerca de 15 años hasta que llegaron a un acuerdo, en 2016. Sin embargo, cada caso es diferente.

Venezuela y su compañía petrolera estatal, PDVSA, deben más de 60.000 millones solo a los tenedores de bonos. En total, el país debe mucho más: 196.000 mi-llones, según un documento publicado por la Harvard Law Roundtable y escrito por los abogados Mark Walker y Richard Cooper.

Más allá de los pagos de bonos, Venezuela debe dinero a China, a Rusia, a proveedores de servicios petroleros, líneas aéreas de Estados Unidos y muchas otras entidades. El banco central de la nación solo tiene 9.600 millones en reservas, ya que a lo largo de los años ha agotado lentamente su cuenta bancaria para realizar pagos.

El anuncio de S&P sobre el cese de pagos venezolano se produjo esta semana después de que funcionarios del Gobierno de Venezuela se reunieron con tenedores de bonos en Caracas. La reunión fue breve y no ofreció aclaraciones sobre cómo el Gobierno planea reestructurar su deuda.

El Gobierno venezolano culpa de sus problemas de deuda -y su incapacidad de pago- a una larga “guerra económica” emprendida por Estados Unidos.

El gobierno de Trump recientemente impuso sanciones financieras a Venezuela y PDVSA, impidiendo que los bancos de EE.UU. negocien o inviertan en cualquier deuda venezolana recién emitida.

Maduro eleva la tensión con Colombia al culpar al país de la escasez de medicinas contra la malaria

Las relaciones entre Colombia y Vene-zuela han sufrido en las últimas horas un nuevo golpe a cuenta de unas acusaciones de Nicolás Maduro, que volvió a recurrir a la retórica del enemigo exterior para tratar de justificar uno de los peores males que afectan a su país.

El presidente chavista, asfixiado por una grave crisis de deuda exterior, culpó al Gobierno de Juan Manuel Santos de ser responsable de la escasez de medicamentos, que desde hace unos años se ha convertido en un pro-blema estructural.

El Ejecutivo colombiano respondió horas después dejando claro que nunca negó la venta de medicamentos al país vecino, con el que comparte más de 2.000 kilóme-tros de frontera.