Varios Muertos y al Menos 14 Heridos en Tiroteo en una Escuela de Florida

Varias personas murieron y al menos 14 resultaron heridas en un tiroteo registrado la tarde del miércoles en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas del sureste de Florida, según confirmaron las autoridades del condado de Broward, que ya detuvieron al atacante. Ha sido identificado como Nicolás de Jesús Cruz.

El senador por Florida Bill Nelson y el superintendente de Educación del condado de Broward, donde se ubica Parkland, indi-caron que hay “víctimas mortales”, aunque sin indicar una cifra concreta.

Según testimonios de estudiantes, el tirador hizo sonar la alarma de incendio para que todos salieran de sus aulas -como establece el protocolo-, y luego comenzó a disparar con un rifle.

El presunto atacante está detenido, de 19 años, de acuerdo con informes Cruz es un antiguo alumno a quien no se le permitía entrar a la escuela con mochila, se sabía tenía armas en su poder y había manifestado intenciones de realizar un ataque.

“El año pasado nos dijeron que no se le permitía ingresar al campus con una mochila”, declaró el profesor de matemáticas Jim Gard al Herald. “Hubo problemas con él el año pasado amenazando a otros estudiantes, y creo que se le pidió que abandonara el campus”.

El sospechoso estuvo tanto dentro como fuera de las instalaciones de la escuela y no se cree que hubo alguna confrontación antes del tiroteo, dijo Israel.

Según las autoridades, el sospechoso huyó a una escuela aledaña, Glades Middle School, y tras más de 45 minutos de persecución fue puesto bajo custodia de las autoridades.

El exalumno de la escuela secundaria de Broward fue arrestado en una calle residencial sin salida. Posteriormente fue trasladado al hospital Broward Health North, en Pompano Beach.

El joven salió del hospital a las 5:45 p.m. y fue trasladado a la cárcel del Condado Broward, escoltado por decenas de patrullas policiales.

La Policía de Coral Springs les pidió a los estudiantes mantener la calma y ence-rrarse hasta que la policía lograra controlar la situación.

La Policía informó que el sospechoso publicó en la noche del martes un vídeo en YouTube hablando sobre bombas.

La escuela Marjory Stoneman Douglas High School tiene más de 4,000 estudiantes

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Lindsay Walters, dijo en un comunicado que el presidente Donald Trump tiene conocimiento del tiroteo.

“El Presidente se enteró del tiroteo en la escuela en Florida. Estamos monitoreando la situación. Nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados”, expresó Walters.

Trump se comunicó con el gobernador Rick Scott y ofreció ayuda federal, de ser necesario.

Las autoridades federales dijeron que no creen que el tiroteo en la escuela secundaria esté relacionados con el terrorismo.