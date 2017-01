Una Estrella que se Apaga

Tweet on Twitter

Por José Ángel Lagos Jiménez

CIUDAD DE PANAMÁ-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) En los últimos dos años, América Central ha venido experimentando un fenómeno único en su historia y ha sido el cierre de algunos periódicos que han sido emblema de sus respectivos países. Sucedió con el Diario Tiempo, de Honduras, propiedad del grupo formado por la familia judía Rosenthal, afincada en esta nación desde hace varias generaciones. Recordemos que el cierre del rotativo se dio porque la justicia de los Estados Unidos acusó a algunos de los miembros de ese “clan” de ser presuntos lavadores de dinero y por dedicarse durante la última década al narcotráfico. Sin mayor miramiento, las empresas creadas por estas personas, se fueron precipitando al vacío una detrás de otra. Aún recordamos a los periodistas del Diario Tiempo, durante una entrevista que les hicieron para la TV hondureña, mostrarse sumamente preocupados por su futuro personal y profesional, si se cerrara el tabloide. Hecho que sucedió sin dilación. A esta hora, no sabemos qué ha sido de ellos, si han conseguido otros puestos en un país, como el resto de las demás naciones centroamericanas, muy limitado en cuestiones de prensa y más aún en la prensa escrita.

Pero eso ya es historia. Una historia triste, pero es pasado. En la actualidad, en Panamá, es otro periódico el que está al borde del precipicio y se trata de uno de los más antiguos de toda América Latina. Se llama La Estrella de Panamá, fundado en 1849 y, lo más notorio y admirable, ha resistido todos los embates que un rotativo pueda sufrir a lo largo de las épocas; por ejemplo, resistió “las embestidas” de las dos últimas dictaduras panameñas, la de Torrijos y la de Noriega. Y lo hizo con verdadero estoicismo, mientras sus Editores y periodistas se jugaban literalmente su libertad y sus vidas, ante el constante escrutinio de ambos tiranos.

Por supuesto que el hecho ha conmovido a los ciudadanos de este país, pues La Estrella es uno de sus diarios más importantes y ha ayudado a forjar la historia y el presente de Panamá. La razón de su cierre definitivo, de igual manera como sucedió con El Tiempo de Honduras, es por supuesto blanqueo de capitales (lavado), en los mismos Estados Unidos. En mayo del 2016, su dueño (y de otras 70 empresas), el libanés nacionalizado colombiano y panameño, Abdul Waked Fares, fue incluido en la Lista Clinton, que es un instrumento del departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, para atacar el blanqueo de dinero que proviene del narco. Sin embargo, Washington concedió al Grupo Editorial El Siglo La Estrella (GESE), dueño del diario, una licencia de operación temporal que venció el pasado 5 de enero del 2017, misma que ha extendido por 6 meses más en forma sorpresiva.

El gobierno, personas influyentes y ciudadanos comunes abogaron por la continuidad del diario, así también del otro periódico “hermano”, El Siglo, fundado en 1985, y lograron que los estadounidenses se mostraran flexibles alargando la vida de ambos tabloides. Aún así, la empresa no se ha liberado ni en mínima parte del peligro de desaparecer y en ese lapso de tiempo el dueño tendrá que demostrar su inocencia. La lección aprendida nos dice que la honestidad lo es todo. Así de simple. La rectitud deberá prevalecer en lo que emprendamos en la vida, porque no hay otro camino.

joseanglagosj@aol.cl