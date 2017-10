Un Abuelo que Pasa las Noches Sosteniendo Bebés Prematuros Para que no Estén Solos

Los años ablandan cualquier corazón. Y no hay dudas de que eso pasó con David Deutchman, un jubilado de 82 años que solía trabajar en marketing pero que ahora prefiere pasar su tiempo siendo voluntario en la sala de terapia intensiva neonatal de un hospital de Atlanta. Su trabajo es tan simple como necesario: él abraza a los bebés que necesiten calor y comodidad cuando sus familias no pueden estar con ellos.

David, que está casado y tiene dos hijas y nietas, fue dos veces por semana en los últimos doce años para cuidar a bebés y a sus padres. Después de muchas visitas al hospital, los médicos lo llaman “abuelo ICU”, nombre que llevan las salas de unidades intensivas en inglés. Pero fue una madre ansiosa por su hijo prematuro por la que David se hizo conocido en las redes sociales.

La mamá de un niño llamado Logan les sacó una foto y la historia tuvo más de 65.000 compartidos y más de 145.000 likes en la página oficial del hospital para niños de Atlanta. “Es muy gratificante no sólo porque los bebés lloran y puedes ayudarlos a que dejen de llorar”, dijo David.

Es que David no sólo ayuda a los recién nacidos, también se asegura que las madres tengan apoyo cuando lo necesitan. “Hablo con las madres y a veces agarro sus manos, porque sostenerle la mano a una madre es tan importante como sostener un bebé”, dijo. “Estos padres tienen mucho estrés. Tener a alguien que les diga que pueden ir a desayunar y asegurarles que alguien va a estar con su recién nacido significa mucho para ellos. Es importante”.