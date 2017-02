Trump y Trudeau: Unidos por Comercio, Distanciados por Políticas Migratorias

Tweet on Twitter

El presidente Donald Trump y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguraron en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras su primer encuentro que uno de los objetivos comunes de la agenda bilate-ral es la seguridad y que trabajarán en los próximos años en fortalecer los lazos comerciales y en unir esfuerzos en la lucha contra amenazas como el terrorismo.

“Nuestras dos naciones comparten mucho más que una frontera, compartimos los mismos valores, el mismo amor por la libertad y una defensa colectiva. Las tropas canadienses y estadounidenses han luchado juntas en batalla (…) En estos tiempos peligrosos es aún más importante continuar fortaleciendo nuestra vital alianza”, dijo Trump.

Ambos mandatarios resaltaron su interés por mantener los tratados comerciales bilaterales, algo que aseguraron beneficia a los trabajadores de las dos naciones. “Entendemos que ambos países son más fuertes cuando unimos más fuerzas en materia de comercio internacional. Tener más trabajos y acuerdos comerciales en norteamérica es mejor para EE.UU. y para Canadá, por eso seguirá habiendo cooperación”, señaló el presidente estadounidense.

Las relaciones con Estados Unidos son cruciales para Canadá, pues más del 75% de sus exportaciones van al país vecino. Mientras que el 18% de las exportaciones estadounidenses llegan a suelo canadiense.

“A menudo nues-tras victorias son compartidas y también sufrimos las pérdidas juntos. El vínculo entre nuestras naciones es fundamental”, remarcó por su parte Trudeau.

Sin embargo, frente a uno de los temas que más se esperaba el pronunciamiento de ambos líderes, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), no hubo mayor referencia y se limitaron a decir que en las próximas semanas y meses hablarán para continuar creando oportunidades laborales para los ciudadanos en ambos lados de la frontera, aludiendo solo a dos de los países miembros de este acuerdo (EE.UU. y Canadá).

Trump dijo que la relación comercial con Canadá es “extraordinaria” y cualquier cambio a este tratado será para beneficio de todos. Además, insistió en que con este vecino no existe una situación complicada como la que tienen con la frontera sur (México). “Por muchos años la transacción no ha sido justa con EE.UU. Vamos a trabajar con México, vamos a hacerlo un acuerdo justo para ambas partes, nos vamos a llevar muy bien con México”, advirtió.

En el aspecto de inmigración fue más notorio el contraste de ambos líderes, pues el primer ministro de Canadá habló al respecto en otro tono y reafirmó que “continuará con su política de apertura hacia la inmigración y los refugiados, sin comprometer la seguridad”.

En el tema de refugiados Trudeau y Trump son polos opuestos. El premier canadiense ha recibido a 40,000 refugiados sirios, mientras el presidente de EE.UU. quiere frenar la entrada al país de migrantes y refugiados.