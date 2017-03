Trump Sorprende al Hablar de una Reforma Inmigratoria

El presidente Donald Trump quiere aprobar un proyecto de ley de reforma migratoria que podría otorgar estatus legal a millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.

“El momento es el adecuado para un proyecto de ley de inmigración, siempre y cuando haya un consenso de ambas partes”, dijo Trump.

El presidente está ansioso por aprobar un proyecto de ley de inmigración negociado y con consensos en su primer mandato que no conceda un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indo-cumentados, pero que permitiría a los inmigrantes indocumentados que no son delincuentes serios o violentos, vivir, trabajar y pagar impuestos en Estados Unidos sin temor a la deportación, dijo un alto funcionario de la administración.

Un camino a la ciudadanía para aquellos en el país ilegalmente no sería parte de la visión de Trump para este acuerdo, con la posible excepción de los llamados “dreamers” los que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos siendo niños.

Las noticias sobre el apoyo del presidente a una reforma integral del sistema de inmigración de Estados Unidos llegan en un contexto de acciones cada vez más agresivas por parte de las autoridades de inmigración de todo Estados Unidos, quienes bajo la administración de Trump han encontrado una nueva libertad para deportar inmigrantes indocumentados que no han sido condenados por crímenes graves, el límite que se les ordenó cumplir con el mandato del presidente Barack Obama.

Pero el nuevo deseo aparente de Trump de otorgar estatus legal a muchos inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos también marca un cambio sorprendente en las posiciones que defendió durante su campaña presidencial. Trump se centró en la necesidad de construir un muro a lo largo de la frontera entre y Estados Unidos, y durante gran parte de su campaña, pidió que se deportaran a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.

Apoyar un camino para la legalización de millones de inmigrantes indocumentados podría molestar a su base de seguidores, muchos de los cuales acudieron a Trump desde el principio debido a su posición polémica y de línea dura sobre la inmigración.

Algunas de sus frases más notables

Con un tono conciliador, reposado y alejado de excentricidades, Trump dio un discurso en el que destacaron estas frases:

1. “Las naciones libres son el mejor vehículo para expresar los deseos de sus pueblos y Estados Unidos respeta el derecho de todas las naciones a elegir su camino. Mi trabajo no es representar al mundo. Mi trabajo es representar a los Estados Unidos”.

2. “Creo que una reforma migratoria real y positiva es posible, siempre que nos enfoquemos en tres objetivos: mejorar los trabajos y los salarios de los estadounidenses, reforzar nuestra seguridad nacional y restaurar el respeto por nuestras leyes”.

3. “Debemos restaurar la integridad y el imperio de la ley en nuestras fronteras. Por eso, pronto comenzaremos la construcción de un gran muro a lo largo de nuestra frontera sur”.

4. “Como prometí, he ordenado al Departamento de Defensa que desarrolle un plan para destruir al Estado Islámico, una red de salvajes sin ley que ha matado a musulmanes y cristianos y a hombres, mujeres y niños de todas las creencias. Trabajaremos con nuestros aliados, incluyendo a nuestros amigos y aliados del mundo musulmán, para extinguir de la faz de la Tierra a este villano enemigo”.

5. “Estados Unidos está dispuesto a encontrar nuevos amigos y a forjar nuevas alianzas donde los intereses comunes coincidan. Queremos la paz, dondequiera que se encuentre. Hoy, EE. UU. es amigo de antiguos enemigos. Algunos de nuestros mayores aliados, hace décadas, combatieron en el otro lado durante las guerras mundiales”.

6. “La única solución a largo plazo para las crisis humanitarias es crear las condiciones para que las personas desplazadas puedan regresar a salvo a sus hogares y empezar un largo proceso de reconstrucción”.

7.“Apoyamos firmemente a la OTÁN (…) pero esperamos que nuestros aliados cumplan con sus obligaciones financieras. Esperamos que nuestros aliados, en la OTÁN, en Oriente Medio o en el Pacífico, asuman un papel directo y significativo en las operaciones estratégicas y militares, y que paguen su parte justa del costo”.

8. “No podemos permitir que se forme una avanzadilla de terrorismo dentro de Estados Unidos. No podemos permitir que nuestra nación sea un santuario para los extremistas”.

9. “Hemos perdido más de una cuarta parte de nuestros empleos en la industria desde que se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y hemos perdido 60.000 fábricas desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2001”.

10. “El tiempo de los pensamientos pequeños ha terminado. El tiempo de las peleas triviales ha quedado atrás. Sólo necesitamos el coraje para compartir los sueños que llenan nuestros corazones. El valor para expresar las esperanzas que conmocionan nuestras almas. Y la confianza para convertir esas esperanzas y sueños en acción”.

El primer discurso del Presidente Donald Trump ante el Congreso recibió críticas positivas de los televidentes: un 57 por ciento que lo sintonizó dijo que tuvo una reacción muy positiva, y otro 21 por ciento aseguró que fue “algo positivo”