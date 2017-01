Trump: México va a Reembolsarle a Estados Unidos el Costo del Muro

El muro con México se va a construir lo antes posible y México va a reembolsarle a Es-tados Unidos todos los costos que deba adelantar, afirmó el presidente electo, Donald Trump, este miércoles. Su intención es iniciar de inmediato las negociaciones con el Gobierno de Enrique Peña Nieto para acordar la forma de pago, pero no quiere esperar a que estas concluyan para empezar su construcción, explicó en su primera rueda de prensa en casi seis meses.

“Podría esperar un año o un año y medio hasta que concluyan las negociaciones con México que comenzarán de inmediato en cuanto asuma la presidencia, pero no quiero esperar”, justificó Trump su decisión de adelantar la construcción con dinero estadounidense. Y “va a ser un muro, no una valla”, puntualizó.

“México, de alguna manera, y hay muchas, nos va a reembolsar el costo del muro”, aseveró Trump. “Va a pasar, ya sea mediante un impuesto o, más probablemente, un pago, va a pasar”, insistió.

El presidente electo aseguró que respeta tanto al pueblo como al Gobierno mexicano, que es “fantástico” y al que no “echa la culpa de haberse aprovechado” de EE.UU. Pero eso es algo, agregó, “que nunca deberíamos haber permitido y que no va a suceder más”. “México va a pagar por el muro, nos va a reembolsar”, reiteró.

Contra los servicios de inteligencia

Trump intensificó este miércoles la guerra contra los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el país que liderará a partir del 20 de enero. En una rueda de prensa, el presidente electo dijo que era “escandaloso” que estas agencias permitieran la filtración de rumores sobre supuestos documentos comprometedores en manos de Rusia. La filtración, avisó, es “una mancha tremenda” para estos servicios. “Era algo que la Alemania nazi habría hecho, y hacía”, dijo. Los vínculos de Trump con Rusia y los conflictos de interés entre sus empresas y su futura función pública amenazan con lastrar el inicio de la presidencia.

El presidente electo compareció acompañado del vicepresidente electo Mike Pence y sus hijos Don Júnior y Eric, además del equipo de abogados encargado de avalar sus decisiones para deshacer las sospechas sobre sus conflictos de interés.

Hablaba a ratos en tercera persona de sí mismo. Bromeaba sobre su alergia a los gérmenes para negar que hubiese participado en orgías en Moscú. Descalificó a periodistas y medios de comunicación y negó la palabra a uno de los periodistas de uno de estos medios, CNN. Aclaró pocas dudas y terminó bromeando con el estribillo de su reality show El aprendiz: You’re fired, “estás despedido”.

“Sobre el pirateo, creo que fue Rusia”, dijo Trump, en la primera admisión clara, por su parte, de la responsabilidad de este país en el intento de sabotaje de las elecciones del 8 de noviembre. Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que ayudar a Trump era el objetivo del robo y difusión de correos electrónicos del equipo de la candidata demócrata Hillary Clinton.

Conflicto de intereses

El otro problema que afronta en este convulso traspaso de poderes es la sospecha de que sus empresas puedan beneficiarse de su poder político. Publicar sus declaraciones fiscales, como llevaban décadas haciendo los candidatos presidenciales, arrojaría luz sobre estos asuntos, pero el presidente electo volvió a negarse a hacerlo.

La rueda de prensa debía servir para resolver el problema del conflicto de interés. La solución es ceder la gestión de las empresas a Don Jr. y Eric y congelar acuerdos internacionales. La abogada Sheri Dillon explicó en la rueda de prensa que Trump donará al Departamento del Tesoro los pagos de extranjeros en hoteles de Trump. Se trata de evitar violar la cláusula constitucional que impide al presidente recibir pagos que puedan parecer sobornos.