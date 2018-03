Trump Elige qué Tipo de Muro Levantará en la Frontera con México

Tweet on Twitter

Fiel a su estilo de magnate de la construcción, el oficio que lo volvió rico y famoso, el presidente estadounidense, Donald Trump, viajó a la zona fronteriza cerca de la ciudad de San Diego, en California, para elegir el modelo de muro que quiere construir en la frontera con México, para enfrentar a la migración ilegal.

Trump quiso evaluar personalmente los ocho prototipos con aspiraciones a convertirse en el muro más largo del mundo, todos ellos montados para su evaluación en las inmediaciones del área, en la zona industrial de Otay. La zona se cubrió de manifestantes a favor y en contra del muro, aunque el acceso al público fue cerrado con un estricto dispositivo de seguridad.

“Si no construimos el muro no vamos a tener ni siquie-ra país. Hay muchos problemas en México, tienen los cárteles [del narcotráfico]. Nosotros estamos comba-tiéndolos, pero ellos no los combaten como nosotros”, manifestó Trump ante uno de los ocho prototipos.

Acompañado por su jefe de gabinete, John Kelly, Trump habló con oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre los detalles de los modelos.

Cuatro son de hormigón y los otros cuatro fueron cons-truidos con otros materiales más ligeros. Dos tienen grandes rejillas que permiten ver el otro lado. Tras una fase de prueba y evaluación, resta elegir cuáles se utilizarán para levantar la barrera. “Hay que tener visión, hay que saber qué hay al otro lado”, dijo Trump.

En un acto hecho en la ciudad de San Diego, California, revisó los modelos de barrera disponibles y fue guiado por expertos en su construcción sobre los de-talles de los prototipos para construir el muro de 3500 metros de largo.

Y como si se tratara de un catálogo,opinó que el elegido debe caracterizarse por “permitir la vista tanto de un lado como del otro”.

Los prototipos, diseñados por seis compañías, todas con sede en Estados Unidos y presentados en octubre pasado, se encuentran a varios metros de la oxidada valla existente, parte de una barrera que serpentea a lo largo de la frontera entre Tijuana y San Diego.