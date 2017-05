Trump Defiende su “Absoluto Derecho” a Compartir con Rusia Información

No desmiente, sólo se defiende. Doce horas después de que The Was-hington Post revelase que el presidente de EE.UU. compartió datos secretos con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, y el embajador Sergéi Kislyak, Do-nald Trump ha mantenido en Twitter su “absoluto derecho” a compartir con Rusia “hechos” sobre te-rrorismo .

En su reunión del pa-sado miércoles en la Casa Blanca, el presidente les reveló supuestamente información reservada sobre una amenaza del grupo terrorista ISIS vinculada al uso de ordenadores portátiles en aviones. La actitud del mandatario, según The Washington Post, ha generado un fuerte ma-lestar en los servicios de espionaje. No solo porque puso en peligro una fuente extranjera clave para la seguridad nacional, sino porque dio a los rusos más datos que a los propios aliados.

La Casa Blanca ha desmentido rotundamente la investigación y considera que es “falsa”. “Como presidente quise compartir con Rusia, en una reunión fijada abiertamente en la Casa Blanca, hechos relacionados con terrorismo y seguridad aérea, algo a lo que tengo absoluto derecho. Mi deseo es que Rusia intensifique su lucha contra el ISIS y el terrorismo”, apuntó el martes en un tuit el presidente, sin especificar si trató o no sobre información clasificada.

Es la denominada trama rusa. Una tupida red de conexiones entre los hombres del presidente y Moscú que no deja de perseguir a Trump desde que entró en la Casa Blanca.

A la reunión, además, asistía el sinuoso embajador Kislyak. El contacto con este personaje radiactivo ha fulminado ya a dos de los más estrechos colaboradores del presidente. El primero fue el consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, que cayó por ocultar el contenido de sus conversaciones con el embajador. Y el segundo resultó el mismo fiscal general, Jeff Sessions, inhabilitado para tratar cual-quier aspecto de la trama rusa por haber mentido al Senado sobre sus reuniones con Kislyak.