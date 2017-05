Trump Avanzará con el Diseño del Muro Aunque no Haya Fondos Para Construirlo

Aunque el Congreso decidió no gastar dinero en la construcción del muro fronterizo en lo que queda del año fiscal 2017, esa decisión “no afecta el proceso” de diseñarlo lo antes posible, según el Departamento de Seguridad Nacional.

El Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo bipartidista en el que decidió no financiar la construcción del muro en la frontera sur en lo que resta del año fiscal, poniendo en pausa una de las prioridades del gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, esa decisión no afectará los planes que ya ha puesto en marcha el presidente para diseñar el muro y construir varios prototipos sólidos este verano, según confirmó el gobierno.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el gobierno ya cuenta con los 20 millones de dólares que necesita para planificar la construcción del muro, un proceso que incluye solicitar las propuestas de diseño de empresarios privados y otorgar contratos a unos pocos para construir prototipos que podrían usarse en la frontera sur.

Este proceso —que comenzó de lleno en febrero con un llamado a empresaros interesados en diseñar el muro— ha sido financiado con fondos que ya habían sido asignados a DHS, por lo que no se verá afectado por el acuerdo pendiente del Congreso para financiar el gobierno hasta el próximo 30 de septiembre.

La financiación del muro ha sido uno de los puntos más contenciosos en las negociaciones en el Congreso para financiar las operaciones del gobierno federal, algo que debe suceder esta semana para asegurar que el gobierno se mantenga abierto hasta el fin del año fiscal en septiembre.