Trifulca en la Legislatura de Texas Termina con Amenaza de Disparos

Un legislador hispano de Texas a quien un colega republicano amenazó con dispararle “en defensa propia” después de que el demócrata lo empujó, dijo el miércoles que el altercado fue el punto de ebullición de una sesión en la que miembros de la minoría se vieron imposibilitados de detener un proyecto de ley conservador que dicen es discriminatorio.

Las tensiones estallaron esta semana en la Cámara de Representantes de Texas cuando el legislador republicano Matt Rinaldi les dijo a los demócratas que había convocado a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) porque había manifestantes en la galería con letreros que decían “Soy un ilegal y estoy aquí para quedarme”.

Cientos de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes _muchos de ellos hispanos_ congestionaron el Capitolio estatal en el último día de sesiones antes de que la Legislatura de Texas suspendiera actividades hasta 2019. Algunos llegaron de lugares tan lejanos como Arizona para protestar por las medidas de fuerza contra las “ciudades santuario”, medidas que a partir de septiembre le permitirán a la policía preguntarle a la gente durante detenciones viales si está en Estados Unidos de manera legal.

El legislador demócrata Poncho Nevarez no negó que le dio un empellón a Rinaldi, quien escribió en Facebook que después le dijo a Nevarez que “le dispararía en defensa propia”. Nevarez indicó que está “harto” de las actitudes hacia los hispanos en el recinto legislativo y que tomó una postura.

“Otro legislador se me acercó furtivamente el martes y me dijo: ‘esos que están allá no son estadounidenses’”, comentó Nevarez, refiriéndose a los manifestantes en la galería.

“Pienso que hay algunas personas en algunos momentos que hacen surgir el racismo. Ellos quieren creer que no son racistas porque cuando tratan conmigo yo soy ‘uno de los buenos’. Pero soy simplemente una de las personas que están allá arriba”, dijo en referencia a los manifestantes.