DEL DIRECTOR MICHAEL BAY Y EL PRODUCTOR EJECUTIVO STEVEN SPIELBERG, LLEGA LA PELÍCULA DE TRANSFORMERS MÁS GRANDE Y MÁS EMOCIONANTE QUE SE HAYA HECHO HASTA AHORAEste fantástico espectáculo visual debuta el 26 de septiembre de 2017 en 4K Ultra HD™, Blu-ray™ y Blu-ray 3D™ Combo Packs La colección de las 5 películas en Blu-ray también estará disponible el 26 de septiembre

Ten acceso a toda la acción dos semanas antes, con la versión Digital HD a partir del 12 de septiembre

HOLLYWOOD, California – Elogiada como “increíblemente entretenida” (Daniel Eagan, Film Journal International ) y repleta de “acción sin escalas de principio a fin” (Emily Engberg, ABC-TV, KSTP), la película del director Michael Bay TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT explota en 4K Ultra HD, Blu-ray y Blu-ray 3D Combo Packs el 26 de septiembre de 2017. La innovadora aventura de Paramount Home Media Distribution, también estará disponible como parte de la COLECCIÓN DE LAS 5 PELÍCULAS DE TRANSFORMERS EN BLU-RAY, que se estrenará el 26 de septiembre. La película llegará dos semanas antes, el 12 de septiembre, en formato Digital HD.

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT rompe los mitos esenciales de la franquicia de TRANSFORMERS y redefine lo que significa ser un héroe. Los humanos y los TRANSFORMERS están en guerra, y OPTIMUS PRIME se ha ido. La clave para salvar nuestro futuro yace enterrada en los secretos del pasado, en la historia oculta detrás de los TRANSFORMERS que habitan la Tierra. Rescatar a nuestro mundo dependerá de una alianza insólita entre Cade Yeager (Mark Wahlberg), BUMBLEBEE, un Lord inglés (Sir Anthony Hopkins) y una profesora de Oxford (Laura Haddock). Llega un momento en la vida de todos en el que estamos obligados a hacer la diferencia. En TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT, los perseguidos se convertirán en héroes, los héroes se transformarán en villanos y solo un mundo sobrevivirá: el de ellos o el nuestro.

El último éxito de serie mundial, TRANSFORMERS está protagonizada por Mark Wahlberg (The Fighter) y cuenta con un sensacional elenco de reparto que incluye a Josh Duhamel (Transformers), Stanley Tucci (The Hunger Games), Anthony Hopkins (“Westworld”), Isabela Moner (“100 Things to Do Before High School”), Laura Haddock (Guardians of the Galaxy), Santiago Caberera (“Salvation”) y Jerrod Carmichael (“The Carmichael Show”).

Los Combo Packs 4K Ultra HD, Blu-ray y Blu-ray 3D de TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT incluyen un disco de material adicional con más de 80 minutos de contenido sobre la producción del rodaje y entrevistas. Donde podrás viajar a Cybertron para explorar el mundo natal de los TRANSFORMERS y visitar el Reino Unido para conocer los lugares que se usaron en la grabación de esta aventura épica. Además, podrás adentrarte de incógnito para conocer la mitología secreta de los legendarios robots, ver los increíbles vehículos que se usaron en la película y mucho, mucho más.

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT es el primer estreno 4K Ultra HD de Paramount Home Media en Dolby Vision™, que mejora la experiencia de visualización hogareña con mayor brillo y contraste, así como también colores más intensos y nítidos en pantalla. La película también tiene banda sonora* en Dolby Atmos®, re-mezclada específicamente para el entorno de home theater en tu hogar, haciendo posible desplazar el audio a cualquier lugar de la habitación.

Blu-ray Combo Pack de TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT

El Blu-ray de TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT se presenta en alta definición de 1080p con sonido Dolby Atmos en inglés (compatible con Dolby TrueHD), 5.1 Discrete Dolby Digital en inglés, 2.0 Discrete Dolby Digital en inglés, 5.1 Dolby Digital en francés, 5.1 Dolby Digital en español, 5.1 Dolby Digital en portugués. Así como descripción de audio en inglés y subtítulos en inglés, inglés SDH, francés, español y portugués. El DVD en el combo pack se presenta en pantalla ancha mejorada para televisores 16:9 con sonido 5.1 Dolby Digital en inglés, 2.0 Discrete Dolby Digital en inglés, 5.1 Dolby Digital en francés, 5.1 Dolby Digital en español y descripción de audio en inglés, así como subtítulos en inglés, francés, español y portugués. El combo pack incluye acceso a una copia Digital HD de la película, así como también el siguiente contenido:

Blu-ray Disco 1

Película en alta definición

Blu-ray Disco 2

Material adicional: Mitologías combinadas – Explora la historia secreta de TRANSFORMERS Subir de rango – El entrenamiento militar Tratamiento de realeza: Transformers en el Reino Unido Motores y magia Paisaje extraterrestre: Cybertron Una película colosal más



DVD

Película en definición estándar

4K Ultra HD Combo Pack de TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT

Los fanáticos pueden disfrutar de la mejor experiencia de visualización con el 4K Ultra HD Combo Pack, que incluye los dos discos Blu-ray que se detallan arriba, así como también un disco Ultra HD presentado en 4K Ultra HD con sonido Dolby Atmos en inglés (compatible con Dolby TrueHD), 5.1 Discrete Dolby Digital en inglés, 2.0 Discrete Dolby Digital en inglés, 5.1 Dolby Digital en francés, 5.1 Dolby Digital en español, 5.1 Dolby Digital en portugués y descripción de audio en inglés y subtítulos en inglés, inglés SDH, francés, español y portugués. El combo pack también incluye acceso a una copia Digital HD de la película.

Blu-ray 3D Combo Pack de TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT

El Blu-ray 3D Combo Pack incluye los dos discos Blu-ray que se detallan arriba, así como también un disco Blu-ray 3D presentado en alta definición de 1080p con sonido Dolby Atmos en inglés (compatible con Dolby TrueHD), 5.1 Discrete Dolby Digital en inglés, 2.0 Discrete Dolby Digital en inglés, 5.1 Dolby Digital en francés, 5.1 Dolby Digital en español, 5.1 Dolby Digital en portugués y descripción de audio en inglés y subtítulos en inglés, inglés SDH, francés, español y portugués. El combo pack también incluye acceso a una copia Digital HD de la película.

DVD de 1 disco de TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT

El DVD de 1 disco se presenta en pantalla ancha mejorada para televisores 16:9 con sonido 5.1 Dolby Digital en inglés, 2.0 Discrete Dolby Digital en inglés, 5.1 Dolby Digital en francés, 5.1 Dolby Digital en español y descripción de audio en inglés, así como subtítulos en inglés, francés, español y portugués. El disco incluye la película en definición estándar y acceso a una copia Digital HD de la película.

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT también estará disponible en una Colección de 5 películas en Blu-ray que incluye TRANSFORMERS, TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN, TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON y TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION, así como también el disco Blu-ray de material adicional que se detalla arriba y acceso a copias Digital HD de las cinco películas.