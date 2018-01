Tragedia Familiar Tras Intensa Nevada en Houston

Dos niños y su mamá murieron esta madrugada en un incendio en una casa móvil en el área de Huffman, al noreste del área metropolitana de Houston.

De acuerdo con el alguacil del condado Harris, Ed González, un adulto fue transportado a un hospital del área en condición desconocida.

El incendio se registró en la cuadra 100 Cherry Laurel Street pasada las 4 a.m. de este miércoles.

En la casa vivía una pareja con dos de sus hijos. La mujer y los dos menores murieron calcinados. El padre logró escapar de la muerte, pero se encuentra en el hospital con serias quemaduras.

Aunque no se han determinado las causas del incendio, los investigadores hallaron unos calentadores dentro de la casa.

En esta zona del noreste del condado Harris, las temperaturas bajaron el martes en la noche a menos de 15 grados y con una sensación térmica de unos 5 grados.

El padre logró huir por una ventana de la casa móvil, pero no tuvo éxito al intentar rescatar a su esposa y a dos de sus hijos. Un tercer hijo no se encontraba en la casa con ellos al momento de la tragedia.

El investigador jefe de bomberos del condado Harris señaló que se espera obtener el testimonio del padre en el hospital para determinar qué pudo originar el fuego que acabó con la vida de los tres miembros de esta familia.