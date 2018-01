Tonos de Cabello que te Seducirán en el 2018

Desde un rubio platinado, un rojo de fuego y hasta un rosa pastel: estos son los tonos de cabello que comienzan a imponerse entre las famosas. Propuestas que apuestan por convertirse en tendencia para el 2018. Te presentamos 10 para que tomes nota y planifiques tu próximo look.

Rubio “mantequilla”

Si bien es cierto que el platinado es el tono tendencia, también es verdad que un rubio-amarillo que parezca mantequilla es uno de los colores con los que podrás destacarte este 2018, pues luce fabuloso y brillante.

Rubio platinado

No podemos negar que ha causado furor entre las famosas. Y tal parece que se convertirá en uno de los tonos del próximo año. Hasta Selena Gómez se arriesgó a transformar su melena oscura en una rubia con destellos plateados.

Ombré sutil

Según dijo a Yahoo Guillaume Serna, asesor de imagen de de Jéraude Coiffeurs (Aix-en-Provence, Francia), esta tendencia regresa, pero con más sutileza. “La técnica consiste en llevar el cabello de un color en las raíces y a media melena un cambio agresivo. Actualmente, la transición de tono es sutil y casi imperceptible”. Mira cómo lo lleva Sofía Vergara

Negro con pigmentos

“Si te gusta llamar la atención por tu elegancia, y tu piel es morena clara o blanca, pide a tu estilista éste tono, en el que pueden haber pigmentos azules o violetas. Toma en cuenta que tendrás que maquillarte muy bien para que tu rostro destaque”, dijo Serna. Inspírate en Krysten Ritter.

Rosa pastel

¿Eres rubia o de cabello claro? No lo pienses más y atrévete a teñir tu cabello en este color, como la it girl británica Mary Charteris. “Protégelo con mascarillas hidratantes para que no se dañe tras las decoloraciones que requiere lograr este tono”, recomienda Serna.

Luces escondidas

“Una técnica para dar precisamente luminosidad al rostro y simular más mo-vimiento en la melena. Deben ser pocas, pero gruesas, para lograr el efecto deseado. Es otra tendencia que veremos”, dice Serna. Mira éstas en rojo de Kerry Washington

Platino extremo

Lleva así tu cabello, un tono que muchas famosas como la modelo Cara Dele-vingne han puesto de moda. “Será uno de los colores favoritos para primavera-verano”, dijo Serna.

Rojo “fuego”

Consiste en una melena oscura y con un balayage en rojo. “Es una tendencia que regresa, pues los colores fuertes ins-piran juventud y desenfado. Recuerda usar mascarillas para hidratar tu cabello”, recomendó Serna. Mira el look de la actriz Joely Fishe

Rojo cobrizo

“Es un tono que veremos mucho en verano, la temporada de sol, vacaciones. Úsalo para darle luminosidad al rostro y suavizar tus facciones”, dijo Serna. Ins-pírate en la actriz Christina Hendricks

Mezclas de tonos

Si quieres transmitir desinhibición, haz como Kelly Osbourne. Pide a tu estilista que transforme tu melena con un cabe-llo ombré en gris, y que reparta algunas mechas en colores como el violeta y el naranja.

“Estas mezclas, o el azul-violeta, rosa pastel-durazno, las veremos mucho”, dijo Serna.