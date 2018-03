“Todos Estamos Sorprendidos” con el Superintendente Carranza

Tweet on Twitter

“Nos soprendió a todos”. Con esta frase las autoridades educativas y administrativas de Houston resumieron la decisión del superintendente Richard Carranza de renunciar a HISD y aceptar un trabajo con el sistema escolar de Nueva York.

La frase fue hecha inicialmente por el alcalde Sylvester Turner y lue-go repetida por la presidenta de la Junta Escolar del Distrito Escolar Independien-te de Houston, Rhonda Jones.

La Junta anunció que este jueves se reunirán de nuevo para buscar una persona que se encargue de forma temporal de esa posición y que se iniciará el proceso de reclutamiento para hallar un nuevo superintendente de forma definitiva.

“Nuestro compromiso con el estudiantado de Houston no ha terminado” dijo la presidenta de la Junta, Rhonda Jones.

Turner enfatizó, así mismo, en que la prioridad de la ciudad “son los estudiantes” y que será un trabajo que debe hacerse conjuntamente. “Estoy convencido que los mejores días de Houston ISD están en un futuro y no en el pasado” en un claro mensaje a Carranza.

Por su parte, la congresista Sheila Jackson Lee dijo que hay un compromiso a nivel local, estatal y federal para sacar adelante el distrito escolar y que buscará de parte del Departamento de Educación que se suspendan las evaluaciones académicas hasta el 2019, debido a que aún hay muchas familias afectadas por Harvey que no han podido regresar a sus hogares.

El anuncio de la llegada de Carranza a la Gran Manzana fue hecho por el alcalde de Nueva York, Bill De Blassio, en una rueda de prensa en la que el saliente superintendente de Houston estuvo presente.

Carranza arribó a Houston proveniente de San Francisco en agosto de 2016.

El ahora exsuperintendente de Houston se enfrentó a un serio recorte presupuestal ahondado por los problemas que dejó el paso del huracán Harvey.

El recorte presupuestal estimado en el distrito escolar de Houston es de unos $108 millones, un 6 por ciento del total del dinero manejado por el Distrito Escolar en Houston.

“Es un honor estar aquí”, dijo Carranza, en la rueda de prensa donde se hizo público su nombramiento.

Tras oficializarse su renuncia, la junta escolar de HISD sacó un escueto comunicado.

“Le deseamos a Carranza lo mejor en su nueva aventura y agradecemos el liderazgo que trajo al Distrito”. Ca-rranza asume las riendas de un sistema escolar cinco veces más grande que el Houston, ya que este cuenta con 1.1 millones de alumnos, mientras que HISD tiene 210,000.