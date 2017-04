TODOS CON VENEZUELA Protesta Mundial

Tweet on Twitter

Houston, 27 de abril 2017

Prensa Unidad Houston

.- Andreina Brea.

La situación de ruptura del orden constitucional en Venezuela y el incremento de la violencia en la represión por parte del gobierno de Maduro, sigue siendo noticia. En los últimos días los cuerpos oficiales del gobierno han recrudecido la represión, al punto de dispararle a los manifestantes horizontalmente al pecho con las bombas lacrimógenas, lo que costó la vida de un joven estudiante universitario o como el hecho de sustituir los perdigones con metras y monedas.

Esto ha generado que la comunidad de venezolanos en el exterior se active cada vez más y quienes vivimos en Houston no somos la excepción. Es por eso que este sábado 29 de abril, se estarán sumando al llamado realizado por la organización Sin Mordaza, para realizar la concentración a nivel mundial “Todos con Venezuela”.

Unidad Houston y VIDD (Venezuelans In Defense of Democracy) por sus siglas en inglés, han respondido al llamado sumándose a esta actividad y con apoyo de la sociedad civil, han organizado una concentración en la esquina de Westheimer y Post Oak, en el centro de Houston, punto que se ha vuelto emblemático para esta comunidad, de 12:00 a 2:00 de la tarde.

Por esta razón están solicitando una vez más, el apoyo a los medios para la cobertura y difusión tanto de la concentración como de los hechos que acontecen en Venezuela.

“Manifestamos no sólo porque es nuestro deber como ciudadanos venezolanos, sino además porque necesitamos que el mundo se entere lo que está ocurriendo, la violencia de la Guardia Nacional Bolivariana ha superado los límites, se ha tornado en algo completamente salvaje e inhumana, ellos que juraron proteger y defender al venezolano ahora se ensañan en su contra con una crueldad inimaginable, como si la orden fuera a matar y no a disuadir. Cada día son más los jóvenes menores de edad y en edad universitaria que pierden la vida en las calles por el brutal ataque de las fuerzas del gobierno y si no mueren son torturado en las cárceles donde los llevan detenidos. Esto es lo que estamos denunciando, es por lo que estamos levantando la voz, para que el mundo se entere y los esfuerzos del régimen dictatorial de Maduro por bloquear los hechos quede sin efecto.” Manifestaron representantes de la Unidad Houston.

La cita será este sábado 29 de abril, en la esquina de Westheimer y Post Oak, de 12:00 a 2:00 de la tarde, los participantes estarán vestido de blanco con una banda negra en el brazo en señal de luto.