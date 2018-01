¿Todavía no se ha Vacunado Contra la Gripe? Hay Buenas Razones Para Hacerlo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

No es demasiado tarde. Y todavía hay buenas razones para vacunarse.

La gripe, conocida más formalmente como influenza, es una enfermedad viral grave que puede ocasionar la hospitalización e incluso la muerte. Aunque cada temporada de gripe es diferente, la gripe ha ocasionado entre 9.2 millones a 35.6 millones de enfermedades; 140,000 a 710,000 hospitalizaciones; y de 12,000 a 56,000 muertes cada año desde 2010, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Los virus de la gripe se diseminan a través de diminutas gotitas de personas infectadas con gripe que tosen, estornudan o hablan. La gripe también se transmite tocando una superficie u objeto que tiene virus de la gripe. Aunque los virus de la gripe circulan durante todo el año, la actividad de la gripe alcanza su punto máximo entre los meses de diciembre a febrero, pero la actividad puede durar hasta mayo en los EE.UU.

Una vacuna contra la gripe puede ayudar

Una vacuna anual contra la gripe estacional es la mejor manera de reducir el riesgo de enfermarse y propagar la enfermedad a otros. La vacuna generalmente se rediseña cada año para contener las cepas del virus de la gripe que se espera prevalezcan durante la próxima temporada de gripe. Las cepas se inactivan en la vacuna para que no le causen gripe, pero activarán su sistema inmunológico para producir anticuerpos que pue-den protegerle contra la enfermedad de la influenza.

Entre más personas se vacunan, menos podrá propagarse la gripe en una comunidad. Pueden transcurrir aproximadamente dos semanas después de la vacunación para que los anticuerpos se desarrollen en el cuerpo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) desempeña un papel clave para garantizar que las vacunas sean seguras y eficaces y estén disponibles cada temporada de gripe. De hecho, la tarea de producir una nueva vacuna para la próxima temporada de gripe comienza mucho antes de que termine la temporada actual. Para la FDA, es una iniciativa durante todo el año.

En Texas

Al menos 26 personas han fallecido en Texas tras contraer influenza en el marco del brote de esta temporada, que podría convertirse en una de las peores de los últimos años. En el condado de Tarrant, Dallas, Houston.

Consejos

Póngase la vacuna de la influenza y evite entrar en contacto con personas contagiadas. *Si está enfermo, evite el contacto con otros. Quédese en casa por al menos 24 horas una vez deje de tener fiebre (y tras haber dejado de tomar medicamentos para reducirla). *Cubra su nariz y boca con un pañuelo desechable cuando esté tociendo o estornudando. *Lave sus manos con frecuencia, con agua y jabón o, en su defecto, use una solución antibacterial para manos. *Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.