Tillerson Dice que el Estado Islámico es aún una Amenaza

El gobierno de Do-nald Trump, cada vez más preocupado porque la coalición de 74 países formada para destruir al grupo extremista Estado Islámico esté perdiendo de vista su principal objetivo, presionó el martes a sus socios para que centren sus esfuerzos, superen sus rivalidades internas y se concentren en una tarea: la erradicación de la milicia extremistas en Irak y Siria.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, hizo sonar la alarma el martes en un encuentro de la coalición en Kuwáit, en un momento crítico de los combates y en plena transición de las operaciones militares ofensivas a las de estabilización.

Entre los aconte-cimientos que podrían estar desviando la atención están la operación turca contra rebeldes kurdos con apoyo estadounidense en Siria y los efectos en el exterior de la guerra civil siria.

Además, las hostilidades entre actores que no forman parte de la coalición, como Irán, las fuerzas que apoya Teherán en Siria e Israel, plantean el riesgo de un nuevo conflicto en un campo de batalla ya abarrotado.

“El final de las ope-raciones de combate importantes no significa que hayamos conseguido la derrota duradera de ISIS”, dijo Tillerson, empleando otro acrónimo para el grupo Estado Islámico.

“ISIS sigue siendo una seria amenaza para la estabilidad de la región, nuestras patrias y otros lugares del planeta”, señaló. “Sin una atención y apoyo continuado de los miembros de la coalición, nos arriesgamos a que grupos extremistas como ISIS regresen a zonas liberadas de Irak y Siria y se expandan a nuevos territorios”.

Funcionarios estado-unidenses señalaron que el mensaje central de Ti-llerson fue que la coalición debe mantener la vista en su meta y que cualquier cosa que se interponga en la derrota del grupo EI, afectará a objetivos más amplios como una transición política en Siria que en definitiva lleve al final de la guerra y ponga freno al comportamiento de Irán en la región.

“Ya es bastante complicado tal como está. No lo empeoremos”, dijo un funcionario al describir el punto de vista del gobierno de Trump.

Una gran preocupación en la Casa Blanca son las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Turquía, dos aliados de la OTAN, en torno a las operaciones militares turcas contra kurdos sirios, y Tillerson pondrá fin a su viaje por la región con una parada el viernes en Ankara, tras pasar por Jordania y Líbano.