The Home Depot Contratará a Unos 1,000 Profesionales de la Tecnología

The Home Depot® está contratando aproximadamente a 1,000 nuevos profesionales de la tecnología en 2018 en sus principales centros tecnológicos en Atlanta, Austin y Dallas para apoyar iniciativas relacionadas con su plan de inversión estratégica de $11,100 millones en tres años.

En diciembre de 2017, la compañía anunció inversiones relacionadas con su experiencia de compras en las tiendas y en línea, capacidades de entrega y cadena de suministro, y sistemas de administración de asociados y fuerza laboral. Muchas de estas iniciativas requieren una avanzada ingeniería de software, ingeniería de sistemas, diseño de UX (experiencia del usuario) y gestión de productos.

“Con los cambios rápidos en el entorno de las ventas al detalle, este es fácilmente uno de los lugares más interesantes para trabajar en tecnología”, dijo Matt Carey, vicepresidente ejecutivo y director de información de The Home Depot. “Nuestro equipo está creando uno de los sistemas de software más avanzados de cualquier lugar para ayudar a los clientes a comprar cuando quieran, donde quieran y como quieran”.

The Home Depot fue nombrada recientemente una de las 50 Compañías Más Innovadoras de Fast Company. Su equipo de tecnología usa las pilas de desarrollo modernas más recientes y prácticas ágiles en plataformas de nube públicas y privadas. Además, el equipo utiliza inteligencia artificial, realidad aumentada, datos grandes, aprendizaje automático y capacidades de reconocimiento de voz y visual para crear premiadas experiencias para clientes y asociados.

¿Está interesado en trabajar en tecnología en The Home Depot? Escuche al director de Información Matt Carey explicando cómo el equipo crea soluciones enfocadas al cliente usando las técnicas de ingeniería de software más recientes en esta edición del podcast “Give Me an H” (Dame una H) y vea los puestos de trabajo vacantes en careers.homedepot.com/technology.