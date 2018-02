Temas Centrales del Primer Discurso de Trump Sobre el Estado de la Unión

Mi deber y el sagrado deber de todos los funcionarios en esta Cámara es defender a los estadounidenses, proteger su seguridad, sus familias, sus comunidades y su derecho al sueño americano, porque los estadou-nidenses son soñadores también, dijo el presidente

Inmigración

“Las comunidades inmigrantes también se verán ayudadas por unas políticas migratorias que se enfoquen en el bienestar de los trabajadores y las familias estadounidenses”.

“Durante décadas, las fronteras abiertas han permitido el ingreso de drogas y pandillas a nuestras comunidades más vulnerables”. “Esta noche pido al Congreso que finalmente cierre los vacíos jurídicos que han permi-tido que la Mara Salvatrucha y otros criminales irrumpan en nuestro país. Hemos propuesto nueva legislación que compondrán nuestras leyes de inmigración”. “Mi deber, y el deber sagrado de cada uno de los oficiales electos presentes en esta cámara, es defender a los estadouni-denses: proteger su seguridad, la de sus familias, sus seguridades, y su derecho al sueño americano. Porque los estadounidenses también son soñadores.”

Guantánamo

“En el pasado hemos liberado estúpidamente a cientos de terroristas peligrosos, sólo para volver a encontrarlos en el campo de batalla, incluido el líder del Estado Islámico al-Baghdadi. Por eso hoy cumplo con otra promesa. Acabo de firmar una orden para que el secretario Mattis reevalúe nuestra política y mantenga abiertas las instalaciones de detención en Guantánamo”.

Irán, Cuba, Venezuela, Corea del Norte

“Cuando el pueblo de Irán se alzó contra los crímenes de su dictadura corrupta, no me quedé callado. Los Estados Unidos apoyan al pueblo de Irán en su lucha valiente por la libertad. Le pido al Congreso que aborde las fallas fundamentales del acuerdo nuclear con Irán”. “Mi gobierno también ha impuesto duras sanciones a las dictaduras comunistas y socialistas de Cuba y Venezuela”. “Pero ningún régimen ha oprimido a sus propios ciudadanos más total o brutalmente que la cruel dictadura de Corea del Norte”. “Nos basta con ver el carácter depravado del régimen norcoreano para comprender la naturaleza de la amenaza nuclear que puede presentar a EE.UU. y sus aliados”.

Terrorismo

“El año pasado prometí que trabajaríamos con nuestros aliados para borrar al Estado Islámico de la faz de la Tierra. Un año más tarde, estoy orgulloso de informar que la coalición para derrotar a ISIS ha libe-rado casi el 100% del territorio en Irak y Siria que estos asesinos controlaron alguna vez. Pero hay mucho más trabajo para hacer. Continuaremos nuestra lucha hasta que ISIS sea derrotado”. Los terroristas que hacen cosas como poner bombas en hospitales civiles son malvados. Cuando sea posible, los aniquilaremos. Cuando sea necesario debemos tener la posibilidad de detenerlos e interrogarlos. Pero debemos ser claros: los terroristas no son meros criminales.

Son enemigos combatientes fuera de la ley.

Y cuando se los capture en el extranjero, deberían ser tratados como los terroristas”. “La experiencia pasada nos ha enseñado que la complacencia y las concesiones sólo invitan a la agresión y la provocación.

No repetiré los errores de los gobiernos anteriores que nos llevaron a esta posición peligrosa”.

Economía y empleo

“Desde la elección hemos creado 2,4 millones de nuevos empleos, incluidos 200.000 nuevos empleos en manufactura solamente”. “Las solicitudes de beneficios por de-sempleo han llegado al mínimo de los últimos 45 años. El desempleo de los afroamericanos está en la tasa mí-nima que se haya registrado y el empleo de los hispanos también llegó a sus niveles históricos menores”.

“Nuestros enormes recortes impositivos brindan un alivio tremendo a la clase media y los pequeños comercios”.

“Además, los Estados Unidos han dado vuelta finalmente la página de décadas de acuerdos comerciales injustos que sacrificaron nuestra prosperidad y enviaron al extranjero nuestras empresas, nuestros empleos y la riqueza de nuestro país”.

“Desde que aprobamos los recortes impositivos aproximadamente 3 millones de trabajadores han recibido bonos por recorte impositivo; muchos de ellos, de miles de dólares por trabajador”.

En general el primer discurso tuvo aceptación y críticas, pero la gran mayoría coincide en que Trump mostró una faceta un tanto más conciliadora, hizo un llamado a la unidad -habló repetidamente de los estadounidenses, no de líneas partidarias- y repasó lo que consideró “los logros” de su gestión.