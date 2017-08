Tan Perversos Como los Yihadistas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por José Ángel Lagos Jiménez

SAN SALVADOR, El Salvador-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) Una de las peores pesadillas que puede tener un centroamericano, específicamente un salvadoreño en este caso, es caminar por una calle de la Capital y encontrarse con un grupo de pandilleros de “las maras.” Es un riesgo que no se debe permitir ni en broma. Esos gamberros, como todos sabemos, son tan criminales y sádicos en el uso de la violencia, como los terroristas que conforman al llamado Estado Islámico o Daesh. ¡La vida, las circunstancias no lo permitan jamás! Incluso nos atrevemos a asegurar que, sin esa lacra antisocial, El Salvador sería un país perfecto para ir de compras y vacacionar, porque, fuera de ese lumpen, es una nación muy bonita, paisajística y de gentes cordiales y amables.

Dichosamente, hace pocos días, en una acción coordinada entre la fiscalía general de la República y la policía, se ejecutó un mega-operativo en diferentes partes de El Salvador, que permitió el arresto de cientos de pandilleros. Fueron encerrados en las celdas unos 593 sujetos y faltaron muchos más, quienes quedaron en franca huida por los callejones oscuros de las ciudades. La misma fiscalía detalló que “la mayoría de los arrestados serán procesados por los delitos de homicidio agravado y extorsión (…), con base en sólidas pruebas recopiladas (…).” Otros delitos que han cometido, han sido estafas, violaciones, robos, pertenencia a organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas, según detalla el comunicado emitido por el Poder Judicial salvadoreño. Además, se les incautaron objetos militares, armas de fuego, celulares y dinero en efectivo. Los lugares donde se dieron los hechos contra los delincuentes fueron, Cojutepeque (Este del país); San Vicente (centro), Ilobasco (noroeste), Chalatenango (norte), Santa Tecla (nordeste), San marcos (sur) y San Salvador, la ciudad Capital. Aquí es oportuno que recordemos que El Salvador es asediado por las pandillas mara salvatrucha (MS13), barrio 18 y otras menores, las cuales poseen más de 600 células en todo el territorio nacional y han hecho de El Salvador uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de 81,7 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Y, mientras eso sucedía en suelo salvadoreño, en Los Ángeles, California, la policía detenía a 21 miembros de la mara salvatrucha, en su versión estadouni-dense. Se trata de jóvenes salvadoreños que han emigrado a los Estados Unidos y han pasado a engrosar las filas de esos delincuentes asesinos. En la operación actuaron conjuntamente cuatro agencias de seguridad, el FBI, la DEA, el Sheriff del Estado y la Policía. En el operativo se detuvieron unas 12 personas que fungían como los cabecillas de las organizaciones delictivas transnacionales. Para las autoridades norteamericanas, esta clase de acciones contra “las maras”, son de máxima prioridad y la fiscal del Estado interina en esta ciudad, Sandra Brown, manifestó que “la operación fue un golpe fundamental a la cabeza de la organización”, surgida en esta misma urbe californiana en los años 80 y que se extendió luego por Guatemala, El Salvador y Honduras, con una peligrosidad inaudita de la que todos tenemos amplia referencia. No obstante, el otro problema paralelo que se presenta en El Salvador, es la falta de cárceles para esos sujetos, debido al hacinamiento que existe en las penitenciarías, un tema que es motivo de discusiones diarias en el seno del gobierno salvadoreño. También, un grosor de la población aboga por la implantación de la pena de muerte para los criminales, una posibilidad que observamos nada descartable por supuesto.

joseanglagosj@aol.cl