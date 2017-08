T-Moblie Trae Sorpresas Para los Adultos Modernos de más de 55 Años

El Un-carrier lo ha hecho de nuevo: eliminar un enorme punto de presión para una generación de infractores que nos trajo la Era del Móvil. El Presidente y Director General de T-Mobile John Legere recientemente anunció T-Mobile ONE™ Unlimited 55+, que da a los estadounidenses de 55 años o más el servicio móvil que en verdad merecen. A partir del 9 de agosto, los clientes participantes podrán obtener dos líneas de T-Mobile ONE—el mejor servicio ilimitado del país en la mejor red ilimitada de los EE.UU.—por tan sólo $ 60, impuestos y tarifas incluidos, con AutoPago. Y esto incluye llamadas, textos y datos 4G LTE ilimitados, así como grandes beneficios de T-Mobile ONE, lo que hace de T-Mobile ONE Unlimited 55+ la mejor oferta—sin comparación—para los adultos modernos de hoy, de más de 55 años de edad. ¡Es tan buena oferta que estamos revisando identificaciones!

T-Mobile ONE Unli-mited 55+ es la res-puesta del Un-carrier al modo en que las otras compañías tratan a la generación que creó la industria móvil de hoy.

Los ofensivos “planes senior” de los operadores vienen con teléfonos limitados y planes aún más limitados y dejan a quienes están con el nido vacío sin alternativa que pagar casi 60% más por línea cuando sus hijos se mudan y dejan el plan móvil. ¡Esta generación merece algo mejor!

“Durante años, los operadores han sido paternalistas con la generación que inventó la telefonía móvil. Le agradecen a estos pioneros de la telefonía móvil vendiéndoles planes ‘senior’ reducidos con cero datos y—oigan esto—¡minutos nocturnos y de fin de semana! Esto no sólo es idiota, ¡es un insulto!” dijo Legere. “Hoy, el Un-carrier pone fin a esta ridiculez con T-Mobile ONE Unlimited 55+, una oferta que reconoce cómo los Baby Boomers y personas mayores realmente usan sus smartphones!”

Con T-Mobile, la elección es toda tuya. Elije T-Mobile ONE Unlimited 55+ para obtener servicio móvil ilimitado y pagar un precio aún más bajo por línea.