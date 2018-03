Sistema de Aeropuertos y Edge4Vets Brindan Taller Gratis de Trabajos Para Veteranos

El Houston Airport System (HAS) en asociación con el equipo de Edge4Vets y otros patrocinadores locales brindarán capacitación y oportunidades de empleo para algunos de los empleados de servicio de nuestro país que están regresando a la fuerza de trabajo civil. Todo esto es parte del esfuerzo por identificar al personal con talento para los trabajos de aviación local, al tiempo que se garantiza que se tenga en cuenta a aquellos que han luchado y han sido atendidos.

“Los veteranos han sido excelentes empleados para HAS y nuestro proceso de contratación está abierto a todos y es competitivo”, dijo Harleen Hines-Smith, directora de recursos humanos de HAS. “El programa Edge4Vets proporciona claridad a nuestros veterinarios sobre lo que los empleadores están buscando, para que puedan articular cómo sus habilidades se traducen en activos reales para la compañía correcta”.

“Edge4Vets se complace en expandir nuestra operación en los Estados Unidos a través de una asociación con el Sistema aeroportuario de Houston”, dijo el fundador de Edge4Vets, Tom Murphy. “Nuestros veteranos siempre aportan mucho a la plantilla para cualquier fuerza de trabajo, especialmente en los aeropuertos, donde su trabajo en equipo y su capacidad para asumir tareas con calma durante una emergencia hacen que nuestros aeropuertos sean más seguros”.

El sistema aeroportuario y los socios comerciales brindan supervisores que actúan como mentores y proporcionan orientación a los solicitantes veteranos. El objetivo es mantener conversaciones y ayudar al veterano a comprender dónde se pueden utilizar mejor sus habilidades, en este caso en la industria del transporte aéreo.

• El evento “CONNECT” de Houston está programado para el 4 de abril de 2018 en el DoubleTree by Hilton en Houston Airport, 15747 John F. Kennedy Blvd. Houston, Texas 77032.

• Para registrarse para el evento del 4 de abril y ver cómo Edge4Vets funciona para los veteranos “PREP” y “CONNECT” para los trabajos, visite: https://www.eventbrite.com/e/edge4vets-at-airports-registration-tickets-40693837363.