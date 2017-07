Sentencia en el Caso de Niñas Guatemaltecas

Por José Ángel Lagos Jiménez

SCIUDAD DE GUATEMALA-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) La justicia guatemalteca ha procesado con celeridad a los culpables por las muertes de las 41 menores durante el siniestro que sucedió el pasado 8 de marzo en esta Capital, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Recordemos que un total de 56 jovencitas fueron encerradas en un salón, a manera de castigo, y una de ellas prendió fuego a una colchoneta para llamar la atención; pero la acción se le salió de control y provocó el incendio con los resultados que ya hemos conocido. El juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Carlos Guerra, decretó recientemente prisión preventiva para tres de los cinco funcionarios públicos que fueron procesados a raíz de esas muertes. Entre esas personas, se encuentra la subinspectora de la Policía Nacional Civil, Lucinda Eva Marina Marroquín, quien ha sido acusada por el Mi-nisterio Público, de ser la persona que tenía la llave del aula incendiada con las niñas adentro. Se determinó que la agente policial se negó a abrir la puerta, a sabiendas de que el fuego iba consumiendo vorazmente el sitio del encierro. Tras ser advertida de las llamas por varias subalternas, y a pesar de los gritos de las jóvenes, Marina Marroquín se mantuvo firme en su decisión de no liberarlas. Se mantuvo impasible. Y el instante más duro fue cuando, según una de las oficiales, compañera suya, la escuchó decir, “que se quemen esas hijas de la gran p…”.

Y mientras Eva Marina Marroquín profería esos insultos a las jovencitas, el fuego calcinaba a 17 de ellas en el propio salón de clases. Según palabras de la fiscal contra el delito de Femicidio, Berónica de León, “las condiciones en las que estaban encerradas las internas, eran inhumanas.” Recordemos que otras 24 adolescentes fallecieron en los hospitales, debido a las profundas quemaduras recibidas. Solo sobrevivieron 15 pequeñas. Sin embargo, varias de ellas han sufrido amputaciones, tras haber estado expuestas a una temperatura superior a los 33 grados centígrados.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fue creado para albergar a jóvenes en riesgo social, abandonadas por sus padres o huérfanas y que se mantienen en peligrosa situación de vulnerabilidad, deambulando por las calles, bares o en diferentes antros de degeneración moral. No obstante, hemos visto en este episodio reciente, que el peligro mayor y la muerte, residían en el mismo edificio y los enemigos físicos estaban en las personas que supuestamente trabajaban ahí para proteger a las muchachas. En su defensa, la agente policial dijo que ella no es “un monstruo”; y llegó al desparpajo de argumentar que más bien es “una heroína”, porque, si no hubiera sido por ella, quien abrió la puerta (finalmente y cuando le apeteció), hubiesen muerto todas las internas. Y como era de esperar, negó que tuviera en su poder la llave del aula cuando se desató el incendio, que ésta “se encontraba puesta en el candado,” adujo. Es así como el magistrado Carlos Guerra decidió sindicarle a Eva Marina Marroquín, los delitos de homicidio culposo, homicidio en grado de tentativa y maltrato contra personas menores de edad. Otros funcionarios en problemas por este caso, son Carlos Rodas, Anahí Keller y Santos Torres, ex director del Hogar Seguro. Los tres ordenaron encerrar a las 56 menores, como castigo por intentar fugarse el día anterior al incendio, en protesta por violaciones, abusos, malos tratos y comida en mal estado, recibidas en el mismo albergue. Al final, la impresión que nos deja este drama, es idéntica a la de esas películas de terror producidas en Hollywood; pero con la desgarradora diferencia de que esta vez la incidencia ha sido real, dolorosa, inhumana y traumática.

