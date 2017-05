Senador Cornyn Rechaza ser Candidato a Director del FBI

El senador republicano por Texas, John Cornyn, ha dicho al gobierno que no lo tomen en consideración para el puesto de director del FBI.

Cornyn, quien seguirá en la cámara alta, fue entrevistado para el puesto tras el despido de James Comey por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, el legislador estadounidense sostuvo en un comunicado el martes que “la mejor manera en que puedo servir (al país) es luchando por un programa conservador en el Senado de los Estados Unidos”.

Una fuente allegada a Trump aseguró que el senador se sintió “obligado” a aceptar la nominación porque su amigo, el secretario de Justicia Jeff Sessions, se lo pidió.

Como ha sido la práctica común desde que la administración de Trump llegó al poder, la fuente solicitó no ser identificada por tratarse de una decisión privada.

Entre más de una docena de nombres, el gobierno ha entrevistado a unos ocho candidatos como posibles sucesores a Comey en la agencia federal.

El presidente estadounidense ha dicho que podría anunciar una decisión esta semana.

Pero mientras que los demócratas reflexionan sobre si detienen el proceso de ratificación, salvo que un fiscal independiente se haga cargo de la investigación sobre Rusia, unos legisladores, incluyendo el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, advierte sobre escoger a un candidato partisano para que reemplace a James Comey.

El domingo, Graham describió a Cornyn, con quien sirve en el Comité Jurídico del Senado, como “un hombre maravilloso” quien “bajo circunstancias normales sería una selección soberbia para ser director del FBI. Pero estas no son circunstancias normales”.

Trump tiene “un deber y la obligación de escoger a alguien que esté por encima de recriminaciones fuera de la vida política”, dijo al ser entrevistado en Meet the Press, un programa televisivo.

El congresista, nacido en Houston en 1952, ha ocupado esa curul desde el año 2002.

Cornyn, tras el anuncio del despido de James Comey del FBI, respaldó la decisión del presidente Trump al asegurar que “estaba dentro de su autoridad”.

Otros nombres que suenan para ocupar esa posición son el representante republicano de Carolina del Sur, Trey Gowdy; el excongresista republicano Mike Rogers; el excomisionado de policía de Neueva York, Ray Kelly; el exvicefiscal general Larry Thompson; y los actuales miembros del FBI Paul Abbate y Andrew McCabe, entre otros.