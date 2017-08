Semana de la Salud en el uso de Lentes de Contacto: Hábitos Sanos, Ojos Sanos

a Academia Estadounidense de Oftalmología y la Academia Estadounidense de Optometría se han unido a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras asociaciones a fin de promover la Semana de la Salud en el Uso de Lentes de Contacto del 21 al 25 de agosto. El lema de la campaña de este año es “Healthy Habits Mean Healthy Eyes” (Hábitos sanos, ojos sanos). Los profesionales de la salud visual invitan a los pacientes a seguir estas pautas para usar los lentes de contacto de manera saludable:

*Lávese las manos con agua y jabón. Séquelas muy bien con un paño limpio cada vez que vaya a tocar sus lentes de contacto.

*No duerma con los lentes de contacto puestos a menos que así lo haya prescrito su médico.

*No deje que sus lentes de contacto entren en contacto con el agua. Evite tomar duchas con los lentes puestos y quíteselos antes de entrar a una tina de hidromasaje y antes de nadar.

*No mezcle el contenido de los botes de solución limpiadora. Use únicamente solución desinfectante para lentes de contacto que esté vigente y nunca mezcle solución nueva con solución vieja o usada.

*Remplace el estuche de sus lentes de contacto al menos una vez cada tres meses. Frote y enjuague el estuche de sus lentes de contacto con solución para lentes de contacto (nunca con agua) y vacíe el contenido y seque el interior con un pañuelo de papel limpio. Guárdelo boca abajo y sin tapas después de cada uso.

*Deje que sus ojos descansen. La córnea, el tejido transparente que recubre el ojo, deja de recibir oxígeno al estar cubierta todo el día por el lente de contacto. Ante la falta de aire, la córnea empieza a desarrollar vasos sanguíneos a fin de compensar la ausencia de oxígeno. El uso excesivo de los lentes de contacto puede causar problemas como inflamación ocular y depósito de lípidos en la córnea, y afectar la vista. El exceso de uso también incrementa el riesgo de infección.

*Si usa los lentes de contacto solo de vez en cuando, esterilícelos la noche previa a su uso. Las soluciones desinfectantes pierden eficacia con el tiempo, lo que puede causar el crecimiento excesivo de microbios en el estuche y en los lentes.

*Los lentes estéticos deben usarse bajo prescripción y ser ajustados por un profesional de la salud visual. Los lentes de contacto de colores y los diseños inspirados en Halloween no son joyería de fantasía. Requieren de prescripción al igual que los lentes de contacto graduados. Siga las mismas reglas de higiene estipuladas para los lentes graduados. Nunca use lentes que no hayan sido aprobados por la FDA.

“Visite a su profesional de la salud visual una vez al año o con la frecuencia que se lo recomiende”, dijo el doctor Thomas Steinemann, portavoz clínico de la Academia Estadounidense de Oftalmología.