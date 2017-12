Seguridad de los Alimentos es Importante Para las Personas con VIH o SIDA

El 1 de diciembre fue el Día Mundial del SIDA y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) quiere recordar a las personas con VIH o SIDA que tiene una guía de recursos para protegerse de enfermedades transmitidas por los alimentos y manejar los alimentos con seguridad.

Puede obtener un ejemplar gratis del folleto Food Safety for People with HIV/AIDS (Seguridad alimentaria para personas con VIH o SIDA) en:

http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/PeopleAtRisk/ucm312669.htm. O pida un ejemplar llamando al 1-888-MPHOTLINE (1-888-674-6854) o enviando un mensaje electrónico a mphotline.fsis@usda.gov (inglés solamente)

Practicar la seguridad alimentaria es sumamente importante porque el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) puede dañar o destruir el sistema inmunológico del cuerpo, causando que la persona sea más susceptible a la enfermedad transmitida por los alimentos o “intoxicación alimentaria”. Una persona con VIH o SIDA que contrae una enfermedad transmitida por los alimentos tiene más probabilidades de padecer de una enfermedad más prolongada, ingresar en un hospital o hasta morir.

Conozca los riesgos de los alimentos

Algunos alimentos son más peligrosos para personas con VIH o SIDA porque es más probable que contengan bacterias o virus nocivos. En general, estos alimentos caen en dos categorías: Frutas y vegetales frescos sin cocinar.

Ciertos productos animales, como leche sin pasteurizar (cruda); quesos suaves hechos con leche cruda; y huevos crudos o poco cocidos, carne cruda, carne de ave cruda, pescado crudo, mariscos crudos y sus jugos; embutidos en lata y ensaladas tipo deli (sin preservantes agregados) preparados en un establecimiento tipo deli.

Siga los cuatro pasos de la seguridad alimentaria

Cualquiera que prepare alimentos también debe seguir estos pasos para reducir su riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos:

LIMPIE: Lave las manos y las superficies con frecuencia. Las bacterias se pueden extender en toda la cocina y llegar a las manos, las tablas de cortar, los cubiertos, las mesetas y los alimentos.

SEPARE: Mantenga la carne, el pollo y los huevos crudos, así como los mariscos y sus jugos, lejos de los alimentos listos para comer.

COCINE: a la temperatura correcta. Use un termómetro de alimentos para asegurar que la carne de res, la carne de ave, los mariscos y los productos de huevo se cocinen a una temperatura interna mínima segura para destruir cualquier bacteria nociva.

Consulte la tabla en http://www.fda.gov/downloads/Food/ResourcesForYou/Consumers/UCM462491.pdf

ENFRÍE los alimentos rápidamente. La temperatura fría retrasa el crecimiento de las bacterias nocivas. Use un termómetro para comprobar que la temperatura del refrigerador esté a 40 grados F o menos y que la temperatura del congelador es de 0 grados F o menos.

Entre en acción

Si cree que tiene una enfermedad transmitida por los alimentos, contacte inmediatamente a su proveedor de cuidado de la salud. También informe a la FDA: Contactando al Coordinador de Quejas del Consumidor en su área: http://www.fda.gov/Safety/ReportaProblem/ConsumerComplaintCoordinators

Contactando a MedWatch: http://www.fda.gov/medwatch 1-800-FDA-1088. Nadie tiene que revelar a la FDA si tiene VIH cuando presenta una queja.