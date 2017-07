Sale de Prisión el Acusado de Matar al Niño Josué Flores

Andre Jackson, el hombre que por más de un año estuvo acusado de matar de 20 puñaladas al niño de 11 años Josué Flores en un barrio al norte de Houston quedó en libertad este miércoles en la madrugada.

Jackson abandonó la cárcel del condado Harris pasada la 1 a.m. de este miércoles.

Al momento se desconoce hacia dónde se dirigió Jackson tras su salida de la cárcel, ya que antes de su arresto era un vagabundo que rondaba el área donde el menor fue atacado.

Cabe recordar que en una sorpresiva decisión, investigadores del condado Harris retiraron los cargos criminales contra Jackson.

Según los investigadores, las evidencias contra Jackson no fueron lo suficien-temente fuertes para llevar a Jackson a un juicio.

La decisión se tomó luego de que los investigadores recibieran los resultados de los exámenes de ADN, los cuales revelaron que Jackson no fue la persona que atacó al menor el 17 de mayo del año pasado.

“Esos resultados demostraron que no había ADN de Jackson en la ropa del niño Flores”, dijo el Fiscal Asistente del condado Harris, Tom Berg.

Flores murió tras ser atacado en su regreso a casa de la escuela. Le propinaron más de 20 puñaladas. Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de Houston emitió un comunicado en el que señaló que “los investigadores de homicidio de HPD desarrollaron suficiente evidencia para obtener una orden de captura contra Jackson la cual fue remitida a la Fiscalía del Condado”.

HPD agregó que sus investigadores “creyeron en su momento y siguen cre-yendo que Jackson es el sospechoso en este caso”.

Las autoridades, a través de Crime Stoppers, pidieron a la comunidad que ofrezca información para resolver este caso.

Cabe recordar que a través de Crime Stoppers se llegaron a ofrecer $100,000 por información que permitiera la captura del responsable de la muerte de Josué.