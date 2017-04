Sale a la luz Otra Obra Inédita del Pintor Diego Velázquez y Silva

El Museo de Bellas Artes de Valencia ha presentado una obra inédita de Die-go Velázquez, el boceto «Dama de perfil», que fue pintado durante el primer viaje del artista sevillano a Italia, entre 1629 y 1631, y que se expondrá junto con el resto de la Colección Delgado desde mayo y durante tres meses.

Esta presentación coincide con el anuncio que hizo la sala Abalarte, que subastará el próximo 25 de abril en Madrid un cuadro atribuido a Diego Velázquez y Silva hasta ahora inédito, el retrato de una niña pintado por el maestro sevillano cuando era muy joven.

El director del Museo de Bellas Artes de Valencia, José Ignacio Casar, ha presentado «Dama de perfil» en una rueda de prensa en la que han intervenido asimismo la doctora en Historia del Arte y res-ponsable de la autenticación del cuadro, Carmen Garrido, y la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga.

“Dama de perfil” es, según Ga-rrido, “un boceto de una figura ya pintada en otro cuadro” por identificar, y en él se muestra a una mujer con el rostro girado, el pelo trenzado y adornado con perlas, una cadena en torno al cuello y el pecho parcialmente descubierto.

Primera impresión

“Mi primera impresión fue que era un cuadro veneciano, pues recordaba a la obra de Tiziano, pero profundizando pude ver que era una obra creada por uno de los grandes genios de la pintura española”, ha explicado la también conservadora.

Se trata de un óleo sobre lienzo de 24,5 por 1,85 centímetros que presenta unos cortes en las esquinas y un desgarro en la parte izquierda, aunque está «bastante bien conservado» y no ha sido necesario restaurarlo.

Según Garrido, autora de los libros “Velázquez: técnica y evolución” y “Velázquez: la técnica del genio”, la “Dama de perfil” fue pintada en el primero de los viajes del pintor a Italia, en el que “recorrió todo el país” y conoció de primera mano la pintura veneciana.

El parecido con el estilo de obras de la época como “Apolo en la fragua de Vulcano”, “La túnica de José” o “Villa Médicis” llevó a la historiadora del arte a analizar el cuadro comparando sus características con las de la obra de los maestros italianos, aunque el propietario “ya sospechaba que era de Velázquez”.

Posturas venecianas

“La manera de torcer la cabeza, la decoración de la trenza y la postura son muy venecianas», ha detallado Garrido, que ha añadido que “la dama deja el pecho al aire en una insinuación que no es frecuente en la pintura española, aunque sí en la veneciana”.

Por ello, después de descartar a los pintores italianos, la historiadora analizó la posible autoría de “los que continuaron ese estilo en España: primero El Greco y luego Velázquez”.

Su estilo de pintura “a la prima” está caracterizado por “los golpes de pincel”, toques muy rápidos que son una de las características del “mo-dernismo de Velázquez”.

“Sabemos que el cuadro no fue más grande porque existen ondas de tensión que se han quedado en los bordes de la tela e indican por dónde se estiró para colocarse por primera vez”, ha explicado.

Además, otro factor para determinar su autoría fue la observación de los materiales utilizados: lienzos de alta densidad sobre los que podía trabajar con menos pintura y una ejecución rápida, además de la forma de plasmar la luz y los colores, cada vez más claros.

Asimismo, se ha referido al inventario de Gaspar de Fuensalida, realizado tras la muerte de Velázquez, que alude a un “boron” o boceto que define como “otro retrato de media cara” y que podría ser este cuadro.

“Dama de perfil” forma parte de la Colección Delgado, cuyo propie-tario la cede al museo, y será expuesta en mayo hasta que, una vez terminada la exposición, se incorpore junto con otras obras a la colección permanente de la pinacoteca valenciana.

Además, Garrido ha descubierto que originalmente la pieza no se hallaba pegada una tabla de roble, sino que fue hecho posteriormente por la persona que encontró el cuadro y lo tuvo en su poder antes de que formase parte de la colección del propietario actual. “El cuadro es imposible de rastrear”, ha asegurado Garrido. Los pequeños rotos que se hallan en el lado izquierdo de la fi-gura pudieron motivar a esta persona a pegar el boceto en una tabla de roble con un fondo similar al fondo del cuadro.

¿Quién es la ‘Dama de Perfil’?

Respecto a la identidad de esta mujer, la experta cree que podría tratarse de un personaje de otros cuadros. En el retrato, aparece de pefil descubriendo un seno, como sucedía en los cuadros de contemporáneos de Velázquez.

En relación al soporte, la experta cree que son los mismos lienzos que usó el pintor durante su estancia en Sevilla y que debió llevarse a Italia para realizar este esbozo. Más allá de esto, como ha afirmado Garrido “Velázquez no firmaba sus cuadros, solo ha firmado dos”.

