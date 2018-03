Reino Unido Expulsa a 23 Diplomáticos Rusos

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, anunció este miércoles la expulsión de 23 diplomáticos rusos y la suspensión de contactos bilaterales con Moscú, incluyendo una visita del canciller ruso, en respuesta al atentado en suelo inglés contra el exespía ruso Serguéi Skripal.

“Bajo la Convención de Viena, Reino Unido expulsará ahora a 23 diplomáticos rusos que han sido identificados como oficiales de inteligencia no declarados”, dijo May ante el Parlamento.

Rusia “es culpable” del atentado con un arma química, afirmó antes May tras cumplirse el ultimátum que Londres había dado a Moscú para explicarse y antes de anunciar la expulsión de “23 diplomáticos rusos identificados como agentes de inteligencia no declarados”. “Tienen sólo una semana para irse”, dijo May, que señaló que las expulsiones más importantes de Londres en 30 años degradarían la capacidad de inteligencia rusa en Gran Bretaña en los próximos años.

La primera ministra también informó que concluyeron que Rusia era culpable del intento de asesinato de Sergei Skripal y de su hija. Skripal, de 66 años, y su hija Yulia, de 33, fueron encontrados inconscientes en un banco frente a un centro comercial en la elegante ciudad de Salisbury, en el sur de Inglaterra, el 4 de marzo. Han estado ingresados en estado crítico en el hospital desde entonces.

“No hay otra conclusión alternativa, aparte de que el Estado ruso fue culpable del intento de asesinato del señor Skripal y su hija, y de amenazar las vidas de otros ciudadanos británicos en Salisbury”, dijo May.

“Esto representa un uso ilegal de la fuerza por parte del Estado ruso contra Reino Unido”, agregó.

Además, se informó que no habrá miembros del gobierno británico ni de la familia real en el Mundial de fútbol Rusia-2018.

Theresa May culpó al presidente ruso Vladimir Putin del deterioro de las relaciones.

“Muchos de nosotros miramos a la Rusia post-soviética con esperanza. Queríamos una mejor relación y es trágico que el presidente Putin haya elegido actuar así”, indicó.

El martes Reino Unido también advirtió al canal de noticias RT, propiedad del Krémlin, que podría prohibírsele emitir en Reino Unido si se confirma que Rusia estaba detrás del envenenamiento en suelo británico del exespía Serguéi Skripal y su hija Yulia, que continúan hospitalizados en estado crítico.