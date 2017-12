Reglas Básicas Para ser un Buen Invitado en las Fiestas

Saber decir por favor y gracias y no mencionar la ruptura reciente de la anfitriona es evidente para cualquier persona que asiste a una reunión. Sin embargo, si deseas dejar una buena impresión en las próximas fiestas navideñas, considera las siguientes reglas básicas:

-No des más trabajo. Si llevas algo de comer, asegúrate de que esté completamente cocinado, en un plato presentable y con las herramientas necesarias para servirlo.

-Pon el ejemplo. Cuando el anfitrión diga: “La cena está lista”, y no le hagan caso, apóyalo y di: “Creo que es hora de ir a la mesa”.

-Convive. Guarda tu celular. Quizás otros seguirán tu ejemplo y se desconecten por un momento de la tecnología.

–Habla con todos. Si un primo o un amigo está sentado solo, toma el control. Quizá pueda ser una buena oportunidad para te-ner una conversación amena.

–Vete a tiempo. Si crees que has sobrepasado tu bienvenida no te disculpes. El anfitrión se sentirá obligado a responder: “¡No, quédate!”. Mejor solo da las gracias y retírate.

–Confirma tu asistencia con tiempo. Ser un buen invitado comienza antes de la reunión: responde a cualquier invitación tan pronto como puedas, subraya el diario británico The Guardian. La respuesta es sí o no; no tienes que compartir problemas con cómo llegarás, si contratarás niñeras o qué harás con el perro.

-Siempre lleva algo. Nunca llegues con las manos vacías a menos que estés visitando la casa de alguien con quien regularmente te hospedas. Decir “no sabía dónde estaba el supermercado” o “vinimos en el tren” son excusas pobres que muestran pereza y falta de organización.

– Adáptate. No hagas una lista complicada de lo que tus hijos o tú comerán. A menos que seas alérgico a algo, la respuesta correcta a los gustos de cualquier comida es “comemos todo y cualquier cosa y estamos agradecidos”. Es poco probable que tu anfitrión cocine tripas e hígado a menos que te odien. Y si hay algo que no te gusta, no tienes que comerlo.

-Procura tener un buen comportamiento. No discutas con tu pareja, hijos o cualquier otra persona en la fiesta. No uses este momento para compartir tu opinión sobre política o religión. Tampoco hagas preguntas imprudentes que puedan herir los sentimientos de los presentes.

-Haz comentarios positivos. No decir nada, especialmente si es la primera vez que has estado en la casa de alguien, es bastante lamentable. Incluso si te dan celos, busca algo agradable que compartir. Los comentarios pasivos-agresivos como “esta casa debe representar mucho trabajo” solo te harán lucir mal.

– Ofrécete a lavar los platos y llevarlos a la cocina. A menos que el anfitrión te haya pedido que no lo hagas (a algunas personas no les gusta que nadie esté en la cocina), es una buena idea para mostrar apoyo.

-Sonríe y diviértete. Los buenos invitados permiten que todos se sientan bien porque brindan su ayuda y no estorban.