Refuerzan las Medidas de Seguridad por el Super Bowl LI del Domingo en el NRG

Autoridades locales y federales ofrecieron garantías de que años de preparación asegurarían un Super Bowl 51 sin problemas de seguridad el 5 de febrero en el NRG Stadium de Houston.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, reunió a representantes de la policía local, así como del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para hablar sobre el tema de la seguridad.

“Todo lo que se pueda hacer se hará”, dijo Turner. “Estamos listos tanto en la ciudad de Houston como en el condado de Harris”. Se instalarán miles de pies de barrera de hormigón para rodear el NRG Stadium, sede del partido, la Agencia Federal de Aviación hará cumplir una zona de exclusión aérea en partes de Houston y más de 20 agencias federales colaborarán en la seguridad.

Además, la Oficina de Administración de Emergencias del Condado de Harris contará con personal permanente, monitoreando secuencias de seguridad en vivo y otros servicios de inteligencia alrededor del Super Bowl.

“Los preparativos para este evento no comenzaron ayer”, dijo el jefe de policía de Houston, Art Acevedo. Ya han pasado tres años desde que la ciudad comenzó a prepararse. “Durante este tiempo en especial, debemos estar alertas”, dijo Sean McElroy, agente especial adjunto a cargo de las investigaciones de DHS.

Según Perrye Turner, agente especial a cargo del FBI en Houston, no han recibido amenazas creíbles contra el Super Bowl. También dijo que los aficionados “no se verán abrumados por una fuerte presencia de seguridad”, porque la policía local ha planeado mezclarse y mantener un perfil bajo.

“El hecho de que no nos vean no significa que no estamos allí”, aseguró el alcalde.

Art Acevedo, jefe de la policía de Houston, fue tajante: “Habrá una gran seguridad para todos, no importa de donde vengan y en el 911 tendremos gente que habla en español”. Enfatizó acerca del operativo del Super Bowl LI, recomendando a la afición que no deje sus pertenencias en el automóvil el día del partido. También dio las gracias al Departamento de Seguridad de Estados Unidos, al Condado de Harris (lugar de la sede del Super Bowl), al FBI y por supuesto, a la NFL, por trabajar en conjunto para evitar cualquier tipo de incidente a lo largo de toda la semana, y sobre todo, el día del evento más esperado.

Por otro lado, Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, aclaró todos los temas relacionados con los operativos que van a custodiar a los más de 70 mil aficionados, además de los miles que no tienen un boleto y que estarán en Houston para vivir de cerca el ambiente de Super Bowl.

“Habrá un operativo en conjunto con el Departamento de Estado, la Policía de Houston, el FBI y el Condado de Harris, además, vamos a poner todo lo que está en nuestras manos y un poco más para que no haya un solo incidente”, sentenció Lanier.

Expresidente Bush y su esposa invitados a lanzar la moneda

El expresidente George H. W. Bush y su esposa Bárbara fueron invitados a lanzar al aire la moneda que determinará qué equipo dará la patada de salida en el Super Bowl que se celebrará este domingo en el estadio NRG.