Recordando las Independencias de México, Centroamérica y Chile

En el mes de septiembre, México no es el único país que celebra el aniversario de su Independencia, también lo hace Centroamérica.Su consumación del dominio español ocurrió casi al mismo tiempo.

Pero también Brasil y Chile celebran sus fiestas patrias en este mes de septiembre.

Independencia de México Grito de Dolores,

16 de septiembre

El Grito de Dolores es considerado el acto con que dio inicio la guerra de Independencia de México. Según la tradición, consistió en el llamado que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende, Juan Aldama, hizo a sus feligreses con el fin de que desconocieran y se sublevaran en contra de la autoridad virreinal de la Nueva España en la mañana del 16 de septiembre de 1810, para lo cual tañó una de las campanas de la pa-rroquia de Dolores, hoy municipio de Dolores Hidalgo, estado de Guanajuato.

La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821.

El movimiento por la independencia de México se inicia la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. En esa madrugada el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión contra la corona española que había dominado el país por casi 300 años. El ejército independentista –los rebeldes para el virrey- era un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos en su mayoría sin instrucción militar alguna y armados con instrumentos de labranza. A falta de una bandera Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cua-tro meses después los insurgentes eran 100,000 con 95 cañones. A pesar del aumento en el número de las tropas insurgentes, Hidalgo fue tomado prisionero en marzo de 1811 y fusilado –tras ser excomulgado- en julio del mismo año. La lucha independentista no paró con la muerte de Hidalgo y sus principales jefes – Allende, Aldama y Jiménez-. En el momento de la disolución del primer ejército insurgente ya había surgido otro comandado por José María Morelos y Pavón, alumno de Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. La lucha por la independencia de México continuó con varios caudillos hasta su conclusión 11 años después de iniciada, el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejercito Trigarante –, insurgentes y realistas unidos,- a la Ciudad de México.

Centroamérica, 15 de septiembre

Se denomina como Independencia de Centroamérica a la conmemoración —por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica— de la firma del Acta de Independencia de América Central en septiembre de 1821. Tal Capitanía estaba conformada, en ese entonces, por la Provincia de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador y la Provincia de Nicaragua y Costa Rica. La suscripción del documento trajo como consecuencia la independencia del Gobierno.

A diferencia de los demás países americanos exceptuando a Panamá, la Independencia de Centroamérica fue un proceso relativamente pacífico. El movimiento independentista centroamericano tomó como ejemplo la independencia de los Estados Unidos, y la revolución francesa que terminó con desigualdades y privilegios, además de ser influenciado por las ideas del reformismo ilustrado español y de la ilustración racionalista europea.

Los criollos y la gente cercana a ellos estaban cansados de la marginación y desprecio de que eran objeto por parte de los españoles peninsulares. Los criollos tuvieron conocimiento de las nuevas ideas que circulaban en Europa respecto a la no divinidad del poder de los reyes, y a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Conocedores también del malestar de la mayoría mestizada, los criollos se lanzaron a la aventura de alcanzar la libertad.

En los primeros años del siglo XIX, se empezaron a ges-tar movimientos insurreccionales en Centroamérica y el resto del continente.

En Centroamérica, el 5 de noviembre de 1811 se inició una revuelta guiada por el padre Matías Delgado, que llamó a la insurrección tocando las campanas de la iglesia La Merced. El movimiento fue sofocado por las autoridades, pero ese mismo año estallaron rebeliones en León, Granada y Rivas (Nicaragua).En San Salvador se dio otro levantamiento, en enero de 1814. Finalmente, se firmó en Guatemala el Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821.

Chile, 18 de septiembre

El 18 de septiembre de 1810, mientras se celebraba en Santiago un Cabildo abierto convocado por los vecinos más destacados, los asistentes comenzaron a gritar ¡Junta queremos!, como una manera de pedir un gobierno más participativo, pero siempre manteniendo la lealtad a Fernando VII. Así, se estableció la Primera Junta, un organismo de representatividad limitada (solo estaba formada por vecinos de Santiago) y cuyo mandato se extendería hasta la reunión de un Congreso Nacional que representaría a todo el país. La Junta, inicialmente destinada a defender los derechos de la Corona, pronto derivó hacia un movimiento de independencia total.

En esa misma época, un joven Bernardo O`Higgins, que se encontraba trabajando en Las Canteras, hacienda de su propiedad en el sur de Chile, comenzaría a tomar parte activa en política, ofreciendo sus servicios a la Junta y organizando dos regimientos de milicias con sus inquilinos y vecinos. Este sería el principio de su fundamental participación en la consecución de la independencia chilena.

En Argentina, el general José de San Martín y el general Bernardo O`Higgins organizaron el Ejército Libertador que, luego de atravesar los Andes, el 12 de febrero de 1817, vencería rotundamente a los españoles en Chacabuco. Santiago quedaría protegido de nuevos ataques realistas consolidándose así la independencia, que fue jurada el 12 de febrero de 1818. La Independencia de Chile fue un proceso histórico que se extendió desde 1810 hasta 1818 y que llevó a la independencia de la capitanía general de Chile de la Monarquía española y a la creación de la nueva nación chilena.

