Recicle su Ropa de Mezclilla en Target

Del 11 al 24 de marzo, Target va a invitar a los clientes a que lleven su ropa de la tela de jean vieja a ciertas tiendas Target. Se aceptarán prendas de cualquier marca o estilo que estén limpias y secas. Este es el primer canje de prendas de tela de jean que hemos hecho en Target. Estamos probando diferentes estrategias de incentivos para entender qué funciona mejor para los clientes y el negocio. La respuesta de los clientes nos aportará información para programas similares en el futuro.

Para este programa de canje de ropa de tela de jean, Target se está asociando con I:CO (abreviatura de I:Collect), una compañía que se especializa en la recolección, la reutilización y el reciclaje de ropa, zapatos y otros artículos textiles que la gente no quiere. Mediante esta asociación, esperamos mantener más de 50 mil libras de ropa de tela de jean fuera de los vertederos.

Target tendrá cerca del mostrador de Servicio al cliente de cada tienda cajas en las que los clientes podrán entregar las prendas de mezclilla que no quieran.

I:CO clasificará las prendas de tela de jean y, para cada artículo, decidirá si puede ser reutilizado o si se reciclará. Los artículos designados como reutilizables tendrán una nueva vida vendidos como prendas de segunda mano. Los artículos que no se puedan usar serán reciclados para convertirse en productos para la industria textil y otras industrias, como paños de limpieza y fibra de materia prima usada en la producción de productos como aislamiento térmico, espuma para alfombras, relleno para muebles, e incluso hilos para ropa nueva.

Los botones y otros materiales duros serán clasificados para ser utilizados en la industria del metal.

El objetivo es eliminar los miles de millones de libras de desechos textiles que van a los vertederos encontrando el siguiente mejor uso para cada uno de estos artículos y manteniendo todos los tejidos en un sistema de producción circular en el que puedan ser reprocesados y reutilizados sin fin.