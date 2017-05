Ramos Allup no ve Posible Negociar con el Gobierno de Nicolás Maduro

El expresidente del Parlamento venezolano Henry Ramos Allup dijo el miércoles que no ve la posibilidad de una negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro, en el marco de la crisis que atraviesa el país y aseguró que no hay ningún opositor dispuesto a pagar el costo político de dialogar con el oficialismo.

Al ser entrevistado en el canal privado Globovisión y preguntado sobre la posibilidad de que haya una negociación política, Ramos Allup dijo “no la veo, no la veo simplemente porque ya hubo un intento y el Gobierno, como suele ocurrir, emite un cheque sin fondo”.

Indicó que en la actualidad “nadie en la oposición está dispuesta a pagar un costo absolutamente gravoso y terrible de sentarse” a conversar con el Gobierno para que la opinión pública lo señale y acuse de “enfriar la calle” (bajar la intensidad de las protestas) o de ser colaborador del chavismo.

Dijo que no critica a quien acuse de “colaboracionista” a cualquier opositor que dialogue con el chavismo, pues “la gente está muy irritada y cualquier evento de este tipo, sobre todo cuando no se producen resultados, es una especie de estafa y la gente en el fondo tiene razón”.

El 30 de octubre pasado se inició en Venezuela un proceso de diálogo que se extendió por poco más de un mes y que se suspendió después que ambas partes se culparan de haber incumplido los acuerdos.

Ese proceso estuvo acompañado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con los expresidentes de Panamá Martín Torrijos y de República Dominicana Leonel Fernández, así como por el exjefe de Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y también por una representación del Vaticano.

La oposición venezolana aseguró entonces que el Gobierno de Maduro no cumplió con los acuerdos de crear un cronograma electoral, implementar medidas para aliviar la crisis de escasez de medicamentos y alimentos, la liberación de los políticos presos y la restitución del rol del Parlamento.

El cumplimiento de estos acuerdos mencionados por la oposición fue también demandado por el Vaticano a través de una carta que envió el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolín, a principios de diciembre a las dos partes dialogantes.

Maduro ha hecho un nuevo llamado al diálogo en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que se han desarrollado en el país y que en las ocasiones en las que se han tornado violenta, han dejado hasta el miércoles un saldo de 39 muertos, cientos de heridos y detenidos.