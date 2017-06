¿Quién es el Militar que Supuestamente se Rebeló Contra el Régimen de Maduro?

Oscar Pérez es el hombre del momento en Venezuela tras encabezar al caer la tarde del martes, un ataque militar contra el régimen del presidente Nicolás Maduro en la que se robó un helicóptero para atacar desde el aire al Tribunal Supremo de Justicia, lleno de gente por los festejos del Día Nacional del Periodista en ese país.

Fue él quien pilotó la nave del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sobre el Tribunal y el Ministerio de Interior y Justicia el martes por la tarde; y quien causó te-rror en la zona con disparos y granadas.

Este militar que supuestamente levantó su voz en medio de la crisis extrema que vive el país es inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), miembro de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) y jefe de Operaciones Aéreas, de acuerdo con lo publicado por el diario venezolano El Nacional.

Además, es piloto de helicópteros, buzo de combate, paracaidista libre, actor y productor de cine: de hecho, interpretó y produjo la película “Muerte Suspendida”, un largometraje de acción y drama sobre un secuestro. Pérez dijo una vez sobre sí: “Soy un hombre que sale a la calle sin saber si va a volver a la casa porque la muerte forma parte de la evolución”.

Tiene una cuenta en Instagram en la que se muestra activo. Allí pu-blicó un vídeo en que se lo ve de espalda a un maniquí, sosteniendo un espejo de mano y una pistola sobre el hombro en la otra. Incluso, subió una foto en la que aparece en un helicóptero azul del Cicpc, similar al que usó el martes para sobrevolar el TSJ y la sede del ministerio.

En las redes también explicó las razones de su accionar: de pie frente a cuatro hombres armados y con capuchas, dice que lleva adelante una operación para restaurar la democracia. “Este combate (…) es contra el gobierno nefasto, contra la tiranía”, dice y explica que son una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles e instando a Maduro a renunciar y a la celebración de elecciones generales.

Las autoridades del gobierno lo buscan y hasta pidieron ayuda a la población para dar con su paradero. Este miércoles localizaron el helicóptero informó el vicepresidente, Tareck El Aissami, sin reportar capturas.

“La aeronave fue localizada exactamente en la población de Osma, en el estado Vargas (cerca de Caracas). Hasta ahora no hay ninguna persona detenida”, dijo El Aissami al canal gubernamental VTV.

La teoría conspirativa del chavismo

Tras el ataque, desde el gobierno de Nicolás Maduro lanzaron un comunicado oficial sobre el incidente. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, dijo el piloto de la aeronave primero hizo alrededor de 15 disparos contra el ministerio del Interior, mientras en la terraza tenía lugar un agasajo a comunicadores sociales por el Día Nacional del Periodista.

Posteriormente, agregó, el helicóptero voló hasta la sede del Tribunal Supremo, donde estaban sesio-nando los magistrados de la Sala Constitucional, y disparó y lanzó al menos cuatro granadas contra el edificio, de las cuales una no estalló.

El ministro afirmó que el piloto, Pérez, está siendo investigado por tener vínculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y al tiempo que decía eso mostraba fotos en blanco y negro en que supuestamente el militar aparece frente a la Casa Blanca.

Lo que el chavismo impulsa es la teoría de que el piloto está vinculado con el exministro Rodríguez Torres, a quien acusó de estar vinculado a un plan de la CIA para derrocarlo.

Maduro afirmó que Rodríguez había admitido que estuvo vinculado a la CIA. Rodríguez, sin embargo, descalificó en una rueda de prensa las informaciones que lo vinculan con un presunto golpe de Estado.

En Venezuela, el ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Luis Reverol confirmó que el gobierno de Venezuela emitió una orden de captura tras el incidente con el helicóptero. Según Maduro, fue un “ataque terrorista”.

El mensaje del militar

El uniformado aseguró que no pertenece a un grupo político específico.

“Somos una colación entre funcionarios militares, policiales y civiles en búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal, no pertenecemos a tendencia política o partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas”, aseguró en un vídeo publicado en Instagram.

Aseguró que “este combate” no es con el resto de las fuerzas de seguridad del Estado, “es en contra de la impunidad impuesta por este gobierno. Es en contra de la tiranía”.

“Salgamos a la calle en Caracas al Fuerte Tiuna y en el interior del país a cada base militar, para que nos reencontremos como hermanos con nuestras fuerzas armadas nacionales y juntos reencontremos a nuestra hermosa Venezuela. Estamos realizando un despliegue aéreo y terrestre con el único fin de devolver al pueblo y así hacer cumplir las leyes para restablecer el orden constitucional y es por eso que nos adherimos al artículo 350”, aseveró Pérez.